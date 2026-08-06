MLB／美媒曝釀酒人祭「超狂包裹」 史庫柏爭奪戰仍搶輸道奇

儘管釀酒人在交易截止日前全力追逐王牌左投史庫柏（Tarik Skubal），但最終仍無功而返。如今，釀酒人球團已經決定放下這次失利，繼續向前。根據《Brewers Beat》電子報記者麥卡爾維（Adam McCalvy）報導，也透露了釀酒人當時給出的報價，包裹甚至比道奇還大包。

麥卡爾維指出，根據過去幾天與多位球團人士的談話，釀酒人相信自己向老虎提出了一份非常有競爭力的交易包裹，甚至可能比道奇提出的還要更好。

道奇最終送出的交易內容包括3名新秀，其中兩人名列百大新秀，包括21歲外野手霍普（Zyhir Hope，第25名）、27歲右投萊恩（River Ryan，第68名）以及21歲右投史密斯（Brady Smith）。

釀酒人最初提出的方案同樣也是3名新秀，而且全部都是野手，包括游擊手潘尼亞幾乎確定。 法新社。

至於釀酒人最初提出的方案同樣也是3名新秀，而且全部都是野手，包括游擊手潘尼亞（Luis Peña，百大第18名）幾乎確定入列，威廉斯（Jett Williams，第76名）以及亞當切夫斯基（Josh Adamczewski，第87名）則至少一人很有可能在名單內。

不同消息來源指出，第3位野手可能也是另一份百大名單上的球員，或僅差一步就能進入百大。然而，但老虎真正想要的是一位具備多年球隊控制權的大聯盟先發投手。然而沒有任何消息人士願意透露老虎最想要的是誰，但韓德森（Logan Henderson）一直都是各隊詢問度最高的人選之一。

根據《Brewers Beat》電子報記者麥卡爾維報導，釀酒人當時給出的報價，包裹甚至有望比道奇還大包。 法新社。

對此，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）日前表示，「我們現在不應該一直想著道奇，我不覺得任何事情都已經確定了，我們還是得專心打棒球。」

「這件事情確實已經影響到我們，也影響了整支球隊。我認為這是事實，而且我不覺得這樣很健康。但這就是現在棒球的一部分。我們不能假裝它不存在，也不能欺騙球員。不過，既然事情已經發生，我們現在唯一能做的，就是好好回應它。」

當被問到所謂「受到影響」是什麼意思時，墨菲則說，「我的意思是，大家第一時間的反應，好像變成『釀酒人和道奇在爭史庫柏』。但我完全不這麼認為。我知道我們確實努力想交易到這名球員，但我不知道所有細節。我唯一知道的是，事情絕對不像大家說的那麼簡單，不是什麼『誰提出比較好的包裹』而已。」

「要完成交易還有很多層面的考量。我沒有完全了解整件事情，但我知道絕對不只是『哪一隊的包裹比較好』。如果有人說釀酒人沒有盡全力，那完全不是事實。」墨菲補充道。

「如果這一切真的帶來什麼好處，那就是讓我們重新思考——『我們到底是誰？我們是怎麼走到今天的？』這一切都是我們自己建立起來的。接下來，我們要怎麼繼續走下去？」

釀酒人棒球事務總裁阿諾德透露，球隊甚至願意送出多名頂級新秀，只為換來史庫柏。 美聯社。

據報導，釀酒人在向老虎提出交易報價時相當積極，釀酒人棒球事務總裁阿諾德（Matt Arnold）更透露，球隊甚至願意送出多名頂級新秀，只為換來史庫柏，「我們確實討論過，要不要做一些『看起來很瘋狂』的交易，但就像墨菲常說的，我們還是試著取得平衡。今年交易截止日前，我們列為非賣品的球員，比過去幾年都還少。我們已經準備好把很多籌碼都推出去了。而且，我認為我們真的這麼做了。」

弗里克認為休息室裡沒有任何人會覺得他們一定還缺什麼。 法新社。

最後在史庫柏爭奪戰失敗，外野手弗里克（Sal Frelick）被問到是否感到沮喪時坦言：「我不知道『沮喪』是不是最好的形容。當然，像他這樣的投手，全聯盟沒有第二個。但我不認為休息室裡有任何人會覺得：『我們一定還缺什麼。』，或是『拜託，再補一個吧。』，沒有人是這樣想的。像史庫柏這種球員，加入任何一支球隊都會有幫助。」

「所以，我也不算太意外最後是道奇得到他。畢竟，那支球隊總是能完成這種重量級交易對吧。」弗里克強調。

米契爾則認為球隊一直都有黑馬心態。 美聯社。

中外野手米契爾（Garrett Mitchell）則說， 「我對結果不意外，但我們一直都有『黑馬』心態，就像《王牌大賤諜》裡那些平凡人一樣。雖然現在外界已經不像以前那樣看待我們，但那種心態一直都很好。」

霍爾直言道奇並不是不可擊敗的，也相信球隊會變得更好。 法新社。

投手霍爾（DL Hall）也直言道奇並非無懈可擊：「沒有任何球隊是不可擊敗的，這會不會逼著你，把自己的劍磨得更鋒利一點？會啊。如果這件事能讓我們更有鬥志，那也不是壞事。」

「但下周對上道奇時，還是不會因此變得比較容易，我相信他們交易後確實變得更強了，而且很可能是真的；但我也相信，到今天結束時，我們自己也變得更好了。」

只是外界對釀酒人這次交易截止日前的操作並不買單，《The Athletic》就將釀酒人列為今年交易截止日的「輸家」之一，報導中指出「當你在交易截止日前一直被傳出積極追逐市場最大咖史庫柏，最後卻只換來梅依（Dustin May）與羅梅洛（JoJo Romero），難免令人失望。釀酒人在各種交易談判中都相當活躍，但真正完成的交易卻不多。交易大限過後，密爾瓦基仍然是同一支球隊。」

「不過這支『沒有太大改變』的球隊，在周一之前剛好也是全大聯盟戰績最好的球隊。也許釀酒人真的有他們自己的盤算。」