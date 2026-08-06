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MLB／前西武洋投奪生涯首K秀招牌「劈腿跳」 官網：火球菜鳥會跳舞

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
楊恩大聯盟初登板就奪生涯首K，立刻以誇張劈腿跳躍慶祝。 美聯社
楊恩大聯盟初登板就奪生涯首K，立刻以誇張劈腿跳躍慶祝。 美聯社

大都會隊作客克利夫蘭，今天對守護者隊進行3連戰第2戰，29歲左投楊恩（Jefry Yan）初登大聯盟，6局下投出生涯首次三振時，如眾人預料，第一時間在投手丘上做出誇張的跳躍慶祝動作；大聯盟官網形容楊恩極具個人魅力，「這位菜鳥投手首秀驚艷全場，而且他還會跳舞！」

大都會延長10局上靠比切特（Bo Bichette）關鍵安打攻下致勝分，終場以6：5獲勝，系列賽前兩戰都贏球，官網今天賽後卻把焦點放在楊恩身上，畢竟他的招牌跳躍方式真的很少見，過去在小聯盟比賽就是話題。

楊恩用22球投1局無失分，拿下生涯首次中繼成功，還飆出101.1英里火球。 路透
楊恩用22球投1局無失分，拿下生涯首次中繼成功，還飆出101.1英里火球。 路透

多明尼加籍的楊恩，2014年展開美職生涯，歷經天使、馬林魚、洛磯、大都會小聯盟，前年甚至轉戰日職西武隊，後援37場投出2中繼、防禦率5.58，終於在滿30歲前11天完成登上大聯盟的夢想。

楊恩在日職時期就有「劈腿跳」習慣

楊恩今天6局下接替先發投手史考特（Christian Scott），當時大都會4：3領先，他面對首名打者馬丁尼茲（Angel Martinez），在2好1壞後投出88英里滑球，演出生涯首次三振；楊恩立即展現「大字型」的動作，用力往上一跳、大吼一聲，再以誇大的劈腿方式落地，左手往草皮一拍，再高舉雙手、握拳為自己的表現喝采，吸引眾人目光。

楊恩用22球完成1局任務，面對6名打者被揮出2支安打、出現1次保送，但也投出兩次三振，讓守護者掛零，拿到生涯首次中繼成功。

守護者隊總教練沃特（Stephen Vogt）說：「我以前見過這種情況，每個人都有自己的風格。」

官網指出，楊恩有5球達到100英里，最快飆到101.1英里，成為大都會本季首位球速突破100英里大關的投手。

楊恩 MLB 劈腿

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