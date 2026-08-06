MLB／難得擔任DH談心得 阿姆斯壯：不用接大谷初速極快的飛球

美國職棒洛杉磯道奇遠征芝加哥，大谷翔平今天首打席開轟同時單場雙響，不過小熊的阿姆斯壯一登場也開砲回敬，全場同樣2轟的表現，更讓兩人國聯MVP的競爭白熱化。

道奇與小熊系列賽最後一戰，大谷與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）都以指定打擊身分擔任第一棒，兩人也都在首打席開轟並且單場雙響3安。雖然小熊最後以7比6險勝道奇完成3連戰橫掃，但兩人的國家聯盟最有價值球員（MVP）之爭才正開始。

美聯社報導，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我確實認為他們是在正面較量。你知道的，顯然外界有很多討論，說這兩人是MVP領先人選。」

現年24歲的阿姆斯壯是小熊主力中外野手，本季26支全壘打、28盜、69分打點。他在這場比賽擔任指定打者，也讓他更有機會近距離觀察大谷的攻擊。

阿姆斯壯說：「我很享受看他打球。所以我想今天對我來說最酷的地方，就是能從不同角度看他表現，不用擔心要跑去接初速極快的飛球。」

大谷今天繳出本季第11支首打席全壘打，也是生涯第35支；柯羅-阿姆斯壯則是擊出生涯第4支首打席全壘打，而且4支全都在本季敲出。

大谷在第8局轟出第2支全壘打，這是他本季首次單場雙轟，生涯累計第24次。柯羅-阿姆斯壯的第2轟則是出現在第4局。

柯羅-阿姆斯壯今天拿下4分打點，大谷也替道奇打下3分。小熊總教練康索（Craig Counsell）說：「這是2名很棒的球員。他們幾乎包辦各自球隊的進攻火力，的確令人印象深刻。」

大谷已連2年拿下國聯MVP，他今年在14場先發中戰績8勝2敗，防禦率1.79，但因左膝痠痛及右二頭肌傷勢，自7月3日起未再登板，只能擔任指定打擊。

柯羅-阿姆斯壯鎮守小熊中外野並是進攻主力，他目前打擊率0.288，特別是在對道奇系列賽的13打數中，他繳出包含2支全壘打在內的6支安打，拿下5分打點。

大谷透過翻譯表示：「（阿姆斯壯）是1名很棒的球員，但我現在真的專注在自己的打擊表現，也很努力希望重返投手丘，精進投球。」

大谷說他的膝蓋已經好轉，但重返投手丘的時程還很難說。至於道奇新獲得的強投史庫柏（TarikSkubal）是否會影響他重返投手丘的速度，大谷表示會讓管理階層決定復出進度。

對於國聯MVP之爭，阿姆斯壯打趣地說：「我在想，如果你們想繼續聊這些你來我往的話題，我真的應該去閉關練投。」

阿姆斯壯也表示，他更專注於球隊的成功，但能與大谷這樣重要的球員相提並論，深感榮幸之外，更是很好的肯定。