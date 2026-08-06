MLB／比起MVP更在意為球隊貢獻！大谷談為何仍帶傷上陣打擊

大谷翔平與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）今日不僅上演首打席互轟全壘打，更都演出單場雙響炮，最終小熊以7比6完成3連戰橫掃，道奇則苦吞本季最長6連敗。儘管外界持續關注兩人的MVP之爭，但大谷的態度依舊明確，比起個人獎項他更希望先恢復健康，早日重返投手丘。

「每天都在變得更好。現在還很難確定時程，接下來要先做加重球訓練，再進入遠傳球、牛棚練投。我不想急著趕進度，而是希望一步一步，確保每個階段都走在正確方向。」大谷翔平賽後表示。

被問到帶著膝傷打球可能存在風險，大谷翔平則認為職業球員本來就很難以百分之百健康的狀態應戰，「如果要說完全避免受傷，那最簡單的方法就是不要上場，這樣既不會受傷，也不會讓傷勢惡化。不過，我想沒有任何一位球員是在百分之百健康的狀態下比賽。我認為就是要一邊調整節奏，一邊把風險降到最低，同時持續出賽、為球隊做出貢獻，幫助球隊打進季後賽。」

大谷翔平指出，身為球隊打線的一員，還是能夠有所貢獻，「再加上我並沒有守備，如果要說風險是不是非常高，我認為也不是。我覺得是在承擔一點點風險的情況下，但相比之下，自己能為球隊帶來貢獻的可能性更高，所以才選擇繼續出賽。」

大谷也強調，目前因傷勢影響，治療時間增加、能進行的訓練也受到不少限制，「雖然沒辦法像平常一樣訓練，但我還是希望把現在能做的事情做好。」

對於大谷何時重返投手丘，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則表示，球隊不會急著要求他拉長投球局數。

「對我們來說，只要大谷能投任何局數，都是額外的收穫。不管是一局、兩局還是三局，我並不急著設定時間表。我仍然把他視為先發投手，只是最終能投多少局，目前還不知道。」

此外，球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）日前也表示，球隊仍預期大谷將在不久後恢復投球。

大谷翔平因左膝發炎，自美國時間7月3日就沒有登板投球，「投手大谷」尚未有歸隊時間表。而「打者翔平」本季出賽109場，交出26轟、70分打點、打擊率0.297，整體攻擊指數（OPS）為0.953。