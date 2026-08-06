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MLB／連9場安打追平本季最佳紀錄 大谷卻對雙響砲有感而發

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平單場雙響砲，連9場安打追平本季最佳。 美聯社
大谷翔平單場雙響砲，連9場安打追平本季最佳。 美聯社

大谷翔平今天不但首局首打席砲轟今永昇太，還出現本季首次單場雙響砲，但道奇隊又以6：7不敵小熊隊，吞下今年最長6連敗，大谷賽後說：「即將迎來休息日，又要開始新的系列賽。」

道奇3日在主場遭紅襪隊橫掃，作客芝加哥再遭小熊清盤，連續輸掉兩個系列賽，僅是最近8年第2次嘗到至少6連敗的滋味，最近連續9天比賽後，明天終於可以休息，後天在客場對響尾蛇隊展開3連戰。

道奇今天打完前7局1：7落後，8局上孟西（Max Muncy）轟出3分砲，大谷追加兩分砲，追成1分差，但9局上隊友反攻無力，本季對戰小熊2勝4敗結束，小熊在國聯外卡穩居龍頭。

大谷單場雙響砲，本季達到26轟，獨居大聯盟日本球員第1，小熊明星外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）今天同樣雙響砲，兩人在國聯排名並列第6；白襪隊村上宗隆連4戰、藍鳥隊岡本和真連7戰未開轟，兩人都停在24支全壘打。

大谷生涯9年累積306支全壘打，2024年披上道奇球衣至今135轟，史上只有3位球員加盟一支球隊前3季產量比他多，分別是紅雀隊麥奎爾（Mark McGwire）159轟、遊騎兵隊「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）156轟、洋基隊貝比魯斯（Babe Ruth）148轟。

道奇官網指出，更重要是大谷已開始擺脫後半季初期的低迷狀態，今天5打數3安打，連續9場比賽出現安打，追平個人本季最長紀錄。

他說：「一切正朝著正確的方向發展，今天這兩支全壘打都是平飛球，不太確定在其他球場能不能飛出牆外；但毫無疑問，能以正確的角度擊球，正是我一直追求的目標。」

MLB 道奇 大谷翔平

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