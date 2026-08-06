MLB／和大谷MVP之爭白熱化！PCA笑：那我該去牛棚練投了

道奇與小熊系列賽最受矚目的話題，莫過於國聯MVP兩大熱門大谷翔平與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的正面交鋒。兩人今天不僅首打席互轟全壘打，還都演出單場雙響炮，讓MVP之爭再度升溫。最終小熊以7比6完成3連戰橫掃，道奇則苦吞本季最長6連敗。不過，賽後兩人卻不約而同表示，比起個人獎項，他們更在意球隊能否贏球。

談到MVP競爭，大谷依舊保持一貫低調態度，「一整個球季本來就有高有低，現在談這個還太早。對我來說，更重要的是球隊贏球，以及我能夠幫助球隊贏球。他是一位非常出色的球員，但我現在最專注的還是自己的打擊，以及努力朝著重新站上投手丘的目標前進。」

阿姆斯壯則坦言，自己當然想拿MVP，但那不是每天上場最在意的事情，「如果說我不想拿MVP，那一定是在說謊。但如果要談真正的優先順序，我很清楚自己最重要的是什麼，它不是我腦中最先想到的事情。能和像大谷這樣偉大的球員放在同一個話題裡，真的很酷，也是一種很大的認可。」

「大家愛討論、拿來開玩笑都很好，我也覺得沒問題。但它不會跟著我一起走上打擊區。但如果真要說，我會更有成就感的是，在季後賽擊敗道奇。我希望能和這支球隊一起打進10月，我相信我們會是一支非常、非常危險的球隊。」阿姆斯壯補充道。

阿姆斯壯甚至笑說，「如果大家真的一直要討論我們兩個，那我可能真的該去牛棚開始練投球了。」

有趣的是，道奇三壘指導教練伊貝爾（Dino Ebel）賽中還不忘開玩笑虧自己曾在經典賽執教過的阿姆斯壯，「你為什麼不每天都去守中外野？」

對此，阿姆斯壯也立刻回嘴，笑著告訴媒體，「你們那位可是用了10球才開轟，我只用1球。」

實際上大谷是在第7球轟出首打席全壘打，但阿姆斯壯隨後也立刻稱讚對手，「開局就能打出7球纏鬥，最後還轟出擊球初速110英里、仰角20度的全壘打，真的很誇張。」

大谷、阿姆斯壯今天都是5打數3安打，各有3分、4分打點，本季都達到26轟，大谷目前打擊率2成97，累積26轟、6盜、120支安打、70分打點，6.4WAR排名全大聯盟第二。

至於阿姆斯壯則繳出2成88打擊率、124支安打、26轟、69分打點、28盜，7.5 fWAR高居全大聯盟第一，更成為小熊隊史首位連續兩季完成「25轟、25盜」的球員，也是大聯盟史上第6位在球隊前115場比賽內，多次達成25轟25盜的球員，更是首位連續兩季完成此壯舉的選手。