MLB／賈吉重返球場輕度訓練 親口保證「本季一定會回來」

洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）自6月1日起，因右側第一肋骨疲勞性骨折便未再出賽。不過，他接受最新影像檢查後，已獲准開始進行「輕度活動」，並再次強調，自己一定會在本季結束前重返球場。

「我一定會在這個球季回來，我不知道為什麼不會。一直以來的計畫都是盡快回到球場，我從來沒有想過今年不會再打球。」賈吉受訪時表示。

目前，賈吉可進行的復健內容包括慢跑及上半身阻力訓練，但仍未獲准恢復任何棒球相關活動。他透露在開始揮棒、傳球前，可能還需要再接受一次檢查，「昨天才剛做完檢查，醫生一說可以開始跑步，我立刻回他『好，我現在就出去。』算是我自己催著他們讓我開始訓練。等球隊有完整計畫後，也會讓大家知道……只是大概不會是第一個知道的人。」

「我認為真正的考驗會是揮棒，因為那比跑步、重量訓練都更劇烈。等一切持續恢復順利，再做一次檢查，希望之後就能加入揮棒、傳球等棒球訓練。我肋骨骨折了，所以一定還是會有感覺，傷勢正在癒合，這正是我們想看到的進展，接下來可以開始做更多測試，看看恢復到哪一步。」

「這是很棒的消息。我終於可以開始跑步、做更多上半身訓練，慢慢朝著回到球場、重新揮棒邁進。當然，我希望骨折已經完全癒合，明天就能上場，但目前還不是那樣。不過這絕對是一大進展。」

事實上，賈吉今天也穿上球衣與釘鞋，在洋基球場進行跑步與伸展訓練。總教練布恩（Aaron Boone）表示，最新影像檢查顯示傷勢恢復狀況良好，因此醫療團隊批准他進入下一階段復健。

「這是他重返球隊的重要一步。看到他穿著條紋球衣、穿著釘鞋，在下午走上球場訓練，真的很令人開心。」

布恩也坦言，球隊理解賈吉迫切想回到球場的心情，但由於他已缺陣超過兩個月，仍必須以完全康復為優先，即使未來獲准恢復棒球訓練，也需要比春訓更長的時間重新調整比賽狀態。

「我知道他很清楚球隊目前的處境，也知道自己對這支球隊的重要性，他一定想盡快回來，也想把自己逼到極限，但同時也明白，傷勢必須先真正癒合。現在開始會更著重他的身體反應。戶外跑步和上半身阻力訓練都是新的項目，只要適應良好，就會慢慢加入棒球相關訓練。」

如今洋基落後美聯東區龍頭光芒4場勝差，例行賽剩下不到兩個月，賈吉也深知時間不多，「現在我們就是要追趕光芒、贏下分區冠軍，這才是最重要的目標。因為我們真的沒剩多少時間了，只剩52、53天，我得趕快回到球場。」

「我們去年打過外卡，那真的像擲硬幣一樣，什麼都有可能發生。我們的目標就是贏下分區，讓自己站在最好的位置，全力挑戰世界大賽冠軍。」

至於總經理凱許曼（Brian Cashman）則表示，球團對賈吉本季復出依然「非常樂觀」，但也強調復健過程仍充滿變數，無法做出任何保證。

值得注意的是，少了賈吉坐鎮，洋基打線明顯受到衝擊。自6月1日以來，球隊的wRC+排名全大聯盟第30、OPS第27、得分第26，再加上史坦頓（Giancarlo Stanton）與貝林傑（Cody Bellinger）也因傷缺陣，促使凱許曼在交易截止日前補進賈西亞（Luis García Jr.）與拉莫斯（Heliot Ramos）補強打線。

至於何時能正式復出，賈吉並未透露任何目標日期。這位3屆美聯MVP是在4月26日、自己34歲生日當天，因一次撲接造成右側第一肋骨受傷，但他仍帶傷出賽超過一個月，直到疼痛加劇才接受進一步檢查，最終於6月6日進入傷兵名單，並於7月19日轉入60天傷兵名單。

本季賈吉出賽59場，繳出2成48打擊率、17支全壘打、0.907 OPS、上壘率3成75，長打率5成33的成績。