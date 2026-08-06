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MLB／菅野智之終止生涯最長7連勝 洛磯成為國聯首支70敗
洛磯隊36歲日本投手菅野智之今天在丹佛登板先發，面對美聯戰績最佳的光芒隊投5局失3分，洛磯終場0：4落敗，主場3連戰遭清盤，成為國聯首支吞下70敗的球隊，光芒本季第11次橫掃對手，戰績升至68勝46敗。
菅野用85球完成5局任務，被揮出5支安打，首局失兩分，3局上再被卡米奈羅（Junior Caminero）轟出陽春砲，本季戰績掉到11勝5敗、防禦率4.51，終止生涯最長7連勝紀錄，勝場數和道奇隊山本由伸並列日本投手最多，國聯排名並列第7。
卡米奈羅對洛磯3連戰出現3轟，本季33轟在美聯排名第2，太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）35轟暫居大聯盟全壘打王。
光芒先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez）投5.2局，被揮出6支安打，本季戰績11勝3敗，勝場數在美聯並列第2，防禦率2.65排名第4。
天使隊昨天成為大聯盟首支70敗球隊，洛磯今天跟進，戰績45勝70敗繼續在國聯墊底。
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