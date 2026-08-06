MLB／大谷、阿姆斯壯聯手史上首見紀錄 今永：證明都是超級巨星

小熊隊今天在芝加哥展現主場優勢，儘管被大谷翔平首局首打席全壘打、本季首次單場雙響砲，但開路先鋒阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）火力更猛，同樣首局開轟、單場兩轟，前4局就攻下4分打點，幫助小熊7：6獲勝，完成3連戰橫掃；小熊官網指出，阿姆斯壯向所有人展示，今年國聯MVP之爭或許會有不同的結局。

大谷、阿姆斯壯今天都是5打數3安打，各有3分、4分打點，本季都達到26轟，大谷暫居道奇全壘打王，阿姆斯壯打擊率2成88、26轟、69分打點、124支安打全是小熊打者最佳紀錄。

道奇最近兩個系列賽不敵紅襪、小熊，吞下本季最長6連敗，總教練羅伯茲在場邊看著大谷、阿姆斯壯較量打擊火力，他說：「他們針鋒相對，顯然外界熱議這兩人是MVP熱門人選，今天都拿出精彩表現，看得出他們也聽到這些關於自己的討論，這對球迷來說確實很有看頭。」

大谷1局上砲轟今永昇太，阿姆斯壯1局下也轟道奇左投勞爾（Eric Lauer），僅是小熊主場瑞格利球場近50年第2次出現罕見紀錄、兩位第1棒首局首打席全壘打；根據大聯盟官方數據統計機構Elias Sports Bureau，過去從未有同場比賽首局首打席全壘打的兩名打者，最終都在MVP票選躋身前十，大谷、阿姆斯壯翔平有望成為首對達成獨特成就的組合。

官方數據特別指出，今天也是史上首次出現兩隊左打面對左投，都締造首局首打席全壘打紀錄，今永說：「今天這場比賽證明他們都是超級巨星，尤其是阿姆斯壯，我將來退休後會津津樂道，曾與這樣一位偉大的球員同場競技的經歷。」

小熊官網指出，大谷仍被視為國聯MVP最有力的競爭，他在過去5年4次獲獎，包括前年效力道奇後，連續兩年勝出。

大谷說：「阿姆斯壯是非常出色的球員，現在談論MVP之爭還太早，對我而言，更重要是球隊能贏球，以及我能為此做出貢獻。」

阿姆斯壯也說：「能和大谷這樣舉足輕重的人物相提並論，感覺真的很棒；這雖然很酷，若能在某個時刻擊敗他們，我會更有成就感，期待10月再碰面，他們在季後賽會是極具威脅的勁旅。」