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桌球／不受行李拿錯事件影響 WTT橫濱冠軍賽鄭怡靜闖過頭關

中央社／ 台北5日電
鄭怡靜。 新華社
鄭怡靜。 新華社

在日本舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）橫濱冠軍賽，台灣「桌球一姐」鄭怡靜，今天在首輪以3比1擊敗羅馬尼亞女將薩瑪拉，順利闖過頭關、晉級女單16強。

女單世界排名26名的鄭怡靜，經過落地日本時行李被拿錯的烏龍事件後，場上表現絲毫不受影響，今天在首輪對戰世界排名38名的羅馬尼亞37歲老將薩瑪拉（Elizabeta Samara），鄭怡靜繳出穩定發揮，最後花費32分鐘以3比1擊敗對手，如願晉級次輪。

此役首局開打後，鄭怡靜就連得4分打出氣勢，沒想到接著對手不斷被幸運球「眷顧」，加上鄭怡靜發生失誤，導致連丟9分遭到逆轉，眼看可能無緣先馳得點，所幸鄭怡靜在關鍵時刻穩住陣腳，回敬一波7比0攻勢，有驚無險以11比9率先搶下首局。

第2局鄭怡靜再度以5比0強勢開局，並在有效限制對手情況下，成功以11比6手握聽牌優勢，可惜第3局鄭怡靜未能趁勝追擊，加上無法及時適應對手正手加壓的打法，陷入落後局面，就算中段一度逆轉比分，仍以9比11讓出。

立刻調整打法的鄭怡靜在第4局展現絕佳狀態，不僅一開始就取得4比0領先，加上自己頻頻發球搶攻，早早拿到大幅度領先，終場再以11比3奪勝，下一輪可能將對戰世界排名第6的中國女將王藝迪。

另外，名列男單第4種子的「沉默刺客」林昀儒，今天在男單首輪面對韓國好手林鐘勳陷入苦戰，前三局打完以11比9、9比11、7比11被對手聽牌，就算第4局以13比11扳平戰局，但林昀儒在決勝第5局無法守住開局領先位置，最後就以9比11吞敗。

橫濱 鄭怡靜 冠軍

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