MLB／飛機拉布條嗆「道奇毀了棒球」！史庫柏卻享受全場狂噓

剛加盟道奇的兩度賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）今天迎來生涯首場道奇先發，卻在芝加哥瑞格利球場遭遇極不友善的「見面禮」。從賽前熱身開始便噓聲四起，甚至有博彩公司租用飛機，在球場上空懸掛寫著「THE DODGERS RUINED BASEBALL（道奇毀了棒球）」的布條，引發全場熱議。

「球迷造就了這樣的比賽環境。在這種球場投球真的很有趣，小熊球迷真的很棒，不管他們是支持你還是對你噓聲。我認為這就是棒球最迷人的地方，競爭很有趣，現場氣氛也很棒。我相信這不會是我本季最後一次遇到這種瘋狂的客場氣氛。我希望接下來整個球季，甚至到了季後賽，都能一直站在這樣的舞台上投球。」史庫柏表示，自己非常享受這樣的比賽氛圍。

不僅如此，比賽中甚至有球迷齊聲高喊「Skuuuuubaaaaalll！」，試圖干擾他的投球。

「上場競爭時，我本來就預期會遇到這樣的場面。這種環境我經歷過很多次，我季後賽從來沒有在主場先發過，全部都是客場。我投過很多很棒的比賽環境，我認為今晚完全不輸那些季後賽客場。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則認為，史庫柏加盟道奇本身就是棒球界的大事。

「我刻意提醒自己，不要對這種時刻感到麻木。我知道球迷、媒體、球員都非常期待。雖然這只是162場例行賽中的其中一場，但史庫柏首次代表道奇先發，對棒球界和道奇球迷來說都是一件大事，我不想淡化這件事的重要性。今天大家確實特別關注他。不過老實說，前兩場比賽大家也都把焦點放在我們身上。我們已經習慣了這樣的氛圍。我相信，只要史庫柏每次站上投手丘，都會受到這樣的待遇。」

談到首次代表道奇登板的心情，史庫柏則表示他昨晚睡覺前真的非常興奮，「那種感覺就像我第一次登上大聯盟一樣，心裡充滿緊張。不過我覺得那都是好的緊張。」

雖然此役85球中只有51球是好球，60%的好球率更是近3個球季單場新低，但史庫柏仍滿意自己的球路品質。

「我覺得我的球路已經夠好了，控球也相當不錯。即使有失投，也都是我原本想投的位置附近。不過，棒球終究還是棒球，比賽就是比賽。我的工作就是上場競爭，盡全力幫助球隊贏球，這就是我唯一能要求自己的事情。」

「我覺得自己第一球搶好球還可以更好，尤其第二、三輪對決時需要更積極一些。不過整體球威，就是我期待自己能展現的樣子。」

今日史庫柏開賽便連續解決前6名打者，首局就以一顆99.1英里的伸卡球三振小熊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），完成道奇生涯首次三振。他此役繳出6局失2分、被敲4安、送出6次三振、2次保送的優質先發，但道奇打線全場熄火，最終以1比5不敵小熊，苦吞本季最長5連敗。