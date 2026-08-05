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MLB／史庫柏首秀6局85球遭換下！羅伯茲曝原因：寧願選擇聰明的做法

聯合新聞網／ 綜合報導
對於為何讓手感火熱的史庫柏在投完6局、用球數僅85球時就退場，羅伯茲透露了他的擔憂與保護機制。 法新社。
對於為何讓手感火熱的史庫柏在投完6局、用球數僅85球時就退場，羅伯茲透露了他的擔憂與保護機制。 法新社。

道奇重磅交易來的「現役最強左投」史庫柏（Tarik Skubal）今日迎來轉隊後的初登板，雖然最終球隊以1比5不敵小熊，苦吞5連敗，但史庫柏仍繳出6局失2分、6次三振，被敲4支安打與2次保送的優質內容。賽後他也表示，自己已經完成該做的工作，也透露對新任總教練羅伯茲（Dave Roberts）的調度充滿信任。

史庫柏此役表現出色，前兩局讓對手三上三下，僅在第3局被史旺森（Dansby Swanson）轟出一發陽春全壘打，以及第6局遭柏格曼（Alex Bregman）敲出關鍵二壘安打失分。

對此，羅伯茲對這位新王牌的初登板給予高度評價，「史庫柏的球威真的很好。這是我第一次現場看他投球，即使今天不是最完美的狀態，他依然非常、非常出色，將失分壓到了最低。」

對於為何讓手感火熱的史庫柏在投完6局、用球數僅85球時就退場，羅伯茲透露了他的擔憂與保護機制，由於史庫柏本季曾因手肘傷勢缺陣，道奇並不打算操之過急。

「他當然還有體力繼續投下去，但我並不打算每次都讓他勉強撐在場上。這個賽季還很長，他是我們寄予厚望的球員，所以在起用的時機與負荷上，我們會非常謹慎地評估。」

羅伯茲進一步補充，「我認為確實可以讓他繼續投第7局，但我沒有把握他能一路解決3到4名打者並投完該局，因此我判斷交給下一任後援投手是更好的選擇。以目前的情況來說，我寧願選擇聰明、保守一點的做法，今晚不是那個時候，我認為多投那一局並不值得冒這個風險。」

面對總教練的保護安排，史庫柏也表示完全支持教練團決定，「教練告訴我今天就投到這裡。我雖然感覺自己還能投，也把這份感覺告訴了他，但我完全信任他的判斷。他之所以能成為總教練，自然有他的道理。我永遠支持他認為對球隊最好的決定。」

MLB 史庫柏 羅伯茲 道奇 Alex Bregman 小熊 教練

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