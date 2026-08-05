MLB／前一天才單場雙響炮！李政厚「再見跌倒」成巨人輸球關鍵

巨人今日在客場以4比5慘遭遊騎兵再見逆轉，然而前一天才上演單場雙響炮的南韓好手李政厚，9局下卻出現「再見跌倒」，不僅成為球隊的吞敗主因，更變成賽後場內外的一大討論。

事實上，雙方一路激戰至9局，前7局打完雙方打成2比2平手，8局下杜蘭（Ezequiel Duran）於滿壘擊出關鍵安打幫助遊騎兵超前比數，但巨人9局上靠艾德里奇（Bryce Eldridge）在二、三壘有人時，擊出帶有2分打點的追平適時安打，雙方戰成4比4平手。

然而9局下風雲變色。遊騎兵首名打者柏格（Jake Burger）先敲出二壘安打，兩出局後形成一、二壘有人。

隨後杜蘭擊出一記飛向右外野的高飛球，這一球的飛行距離為340英尺，這球原本看似有機會接殺，但李政厚第一時間判斷落點出現偏差，球的尾勁持續往右偏移，他先往後退、再轉身時，發現落點仍有一段距離，最終落地形成二壘安打，二壘跑者也趁機跑回再見分，遊騎兵終場以5比4贏球。

失分後，李政厚一度坐在原地低頭懊惱，遊騎兵球員則衝上場慶祝再見勝利。官方記錄員最終將這球記為杜蘭的二壘安打，而非李政厚失誤，認定這是一顆接球難度較高的飛球。

根據大聯盟數據系統Baseball Savant統計，該擊球的預期打擊率（xBA）僅有0.190，原本有極高機會形成出局，這記守備判斷無疑直接導致了球隊失利。

不過，美國轉播單位仍對這次守備感到相當意外。當時主播原本一路播報這是一記普通飛球，沒想到眼見李政厚未能完成接殺後，當場驚呼，「他漏接了，比賽結束了！」

李政厚此役擔任先發第2棒、鎮守右外野，全場5打數1安打。首局擊出一壘滾地球出局，3局上則在1出局、無人上壘時敲出左外野二壘安打，可惜未能轉化為分數。之後3個打席未再敲安，不過仍將連續安打場次推進至4場，並完成連3場長打。

李政厚於2023年12月以6年1.13億美元（約新台幣35億）加盟巨人，但旅美首年只打37場就因傷報銷。上季李政厚出賽150場交出8轟、55分打點、打擊率0.266、OPS為0.734的表現。

今年則是李政厚旅美第三個賽季，本季李政厚出賽104場，繳出8轟、43分打點，打擊率為0.305，整體攻擊指數（OPS）為0.792。

球隊方面，巨人吞近7戰第5敗，目前以48勝66敗居國家聯盟西區第四，距離外卡資格則有12場勝差。此外，這也是巨人本季第10場再見敗，為全大聯盟最多。