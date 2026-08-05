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MLB／近27場豪取24勝！紅襪單場狂敲15安、4轟血洗白襪

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪今日狂敲15支安打、轟出4支全壘打，最終以14比2大勝美中龍頭白襪。 路透。
紅襪今日狂敲15支安打、轟出4支全壘打，最終以14比2大勝美中龍頭白襪。 路透。

開季前幾個月，紅襪全壘打數一度在大聯盟敬陪末座，不過近期打線火力大爆發，球隊先在客場3連戰橫掃道奇，今日更狂敲15支安打、轟出4支全壘打，最終以14比2大勝美中龍頭白襪，近兩場比賽累積高達8轟，自明星賽後更累積30發全壘打，高居大聯盟第2，僅次於勇士。

比賽首局，康崔拉斯（Willson Contreras）率先敲出安打展開攻勢，隨後杜賓（Caleb Durbin）轟出生涯首支滿貫全壘打，杜蘭（Jarren Duran）更補上一發背靠背全壘打，一棒將比數拉開至5比0。

值得一提的是，本季一度陷入低潮的杜蘭，近4場比賽15打數敲出6支安打，打擊率從1成95回升至2成03，且連兩場開轟，本季全壘打數來到15支，狀態也逐漸回溫。

此外，阿布瑞尤（Wilyer Abreu）又在第5局與第8局各轟出一發中外野全壘打，兩發全壘打合計飛行距離達849英尺，再度展現驚人長打火力。第6局紅襪靠5安、2次保送，再度猛攻6分。單場兩度單局灌進6分，也是球隊自2024年4月28日對小熊以來，首度單場兩個半局至少攻下6分。

整場比賽，紅襪得點圈火力全面爆發，12打數敲出8支安打，共有7名球員至少貢獻1分打點。

「我們之前一直談到小球戰術，因為球隊剛開始打出成績時，靠著不是靠長打，而是用各種方式得分，這也成為我們的球隊特色。」代理總教練崔西（Chad Tracy）對此表示。

「但隨著大家越打越有信心，揮棒感覺越來越好，長打火力也開始跟著出現。當你把這兩件事結合在一起，就會變得非常有威脅，而這正是你現在看到的。我們的長打火力確實提升了很多，真的很高興看到這樣的變化。」

另外，2024年完成韌帶置換手術，經歷一年多復健後，直到今年7月9日重回大聯盟賽場、迎來第5場先發的左投先發桑多瓦爾（Patrick Sandoval），主投5局被敲6安失2分，送出5次三振、4次保送，拿下自2024年5月7日以來的首場勝投。

崔西稱讚道，「很替他高興，他今天投得很好，變速球非常犀利，曲球品質也很好，球速最高來到96英里，很多球都在95、96英里。」

至於身高196公分、體重122公斤的新同學左投米勒（Erik Miller）也完成紅襪初登板，只用4球就成功三振彼得斯（Tristan Peters）順利結束第6局。崔西賽後也形容這是一個「相當平順的初登板」。

「我覺得這是很好的開始，解決一名打者後就結束，明天再繼續準備。跑上場時聽到球迷為我歡呼，那種第一次穿上紅襪球衣的感覺真的很特別。」米勒表示。

事實上，紅襪一度落後5成勝率多達14場，如今卻一路衝到61勝51敗居美聯東區第三、美聯外卡第二的位置，自7月4日以來戰績更來到24勝3敗，不僅本季首度突破5成勝率10場以上，近期甚至豪取6連勝，還有不少主力仍在傷兵名單。

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