MLB／道奇5連敗還傳壞消息！捕手拉辛UCL撕裂恐無法傳球數周

道奇隊傳出壞消息，25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）傷勢確定是尺側副韌帶（UCL）撕裂，將停止傳球數周。

道奇隨隊記者伍（Katie Woo）發文寫道，「道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，核磁共振檢查結果顯示，拉辛尺側副韌帶撕裂，球隊希望他不用接受手術，未來幾周將先暫停傳球，如果他本季還能復出，目前也無法確定，是否只能擔任打者。」

拉辛本季打擊成績大爆發，出賽74場，累積12轟36打點，打擊率0.253，OPS值0.809，OPS+122。在主戰捕手史密斯（Will Smith）因傷缺陣下，扛起主戰捕手重任。

由於史密斯和拉辛都受傷，導致道奇捕手戰力告急，因此道奇在交易大限前迎回熟悉體系的捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）和洛維特（Ben Rortvedt）。