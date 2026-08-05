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MLB／狂賭4100萬美元！地下組頭直言水原一平瘋狂到不可思議

聯合新聞網／ 綜合報導
非法地下簽賭的組頭鮑耶，首度公開更多水原一平的賭博行為，並直言從沒看過這種人，「簡直瘋狂到不可思議」 路透。
非法地下簽賭的組頭鮑耶，首度公開更多水原一平的賭博行為，並直言從沒看過這種人，「簡直瘋狂到不可思議」 路透。

2025年大谷翔平前專屬翻譯水原一平震撼爆出盜用巨額資金案。近日，與水原合作經營非法地下簽賭的組頭鮑耶（Mathew Bowyer）首度公開更多細節，直言水原的賭博行為「簡直瘋狂到不可思議」，甚至坦言自己「從沒看過這種人」。

近日鮑耶作客ESPN《30 for 30》節目《背叛大谷翔平》，談到水原的賭博習慣時表示， 「他真的瘋狂到不可思議，下注的數量多到嚇人。」

鮑耶指出，水原一直想靠賭博把之前輸掉的錢贏回來，卻因此越陷越深， 「他一直想把自己從那個大坑裡挖出來，但那反而讓他變成更糟糕的賭徒，因為他開始一直押那些高賠率的玩法。」

根據案件內容，水原最終承認盜用大谷約1700萬美元（約新台幣5億元）支付積欠鮑耶的賭債，而他累積下注金額更高達4100萬美元。

即便自己也是資深賭徒，鮑耶仍對水原的賭博程度感到震驚， 「聽著，我自己就比大多數人賭得還大，但我還是會睡覺、還是有自己的生活。他卻幾乎整晚都在下注、無時無刻都在賭，我真的從來沒看過這種人。」

曾負責偵辦此案的美國加州中區前聯邦檢察官艾斯查德（E. Martín Estrada）則認為，他不相信水原一平只是賭博成癮者、別無選擇，「我認為更可能是他得到一個絕佳的機會，但他隨後看到更大的致富機會，並利用這個機會。」

鮑耶日前因經營非法地下博弈遭判12個月聯邦監禁，今年5月服刑7個月後獲釋。他也再次強調，大谷翔平本人並沒有參與任何下注行為。至於水原一平，則因銀行詐欺等罪名，被判處4年9個月聯邦監禁，目前正在服刑。

大谷翔平 ESPN 簽賭 水原一平 賭博

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