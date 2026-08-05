MLB／準備看《蜘蛛人：重生日》卻變離別日！拉契曼進戲院前遭交易沒心情看了

金鶯日前震撼將當家明星捕手拉契曼（Adley Rutschman）交易至紅襪，而這位3屆明星捕手得知消息時，竟不是在球場，而是在電影院，原本準備和隊友一起欣賞《蜘蛛人：重生日》，卻因一通電話徹底改變了這一天。

根據《巴爾的摩太陽報》記者梅爾（Jacob Calvin Meyer）報導，拉契曼當時與考瑟（Colton Cowser）、蒙卡索（Ryan Mountcastle）及韓德森（Gunnar Henderson）相約到電影院，準備觀看《蜘蛛人：重生日》，沒想到就在電影開演前，拉契曼突然得知自己被交易至紅襪的消息。

考瑟回憶當時的情況時表示，「那真的非常令人難受。我能做的只有給他一個擁抱，告訴他，不管發生什麼事，我都會支持他，我愛他。」最終，4人沒有走進電影院看電影，而是留在一起陪伴拉契曼，接受這筆震撼交易的事實。

談到效力巴爾的摩5年的時光，拉契曼仍難掩不捨，坦言自己將永遠珍惜在金鶯留下的一切回憶：「我整個大聯盟生涯都在那裡度過，那裡有太多難以置信的回憶，我也交到了很多一輩子的好朋友。告別真的很困難，但現在我要迎接下一段旅程，我也很期待來到這裡（波士頓）。這就是棒球的一部分。真的經歷了很多情緒，忙著整理所有事情、搬家、趕到這裡，然後立刻投入新的環境。」

此外，拉契曼因左手腕發炎仍在傷兵名單，但他已正式向新東家報到，並表示期待盡快重返球場，幫助紅襪衝擊季後賽，「光是以前來這裡比賽，就知道這座城市真的很熱愛棒球，球場氣氛一直都非常棒，我很期待能在這裡比賽。這支球隊最近真的打得非常好，一直都用正確的方式打球，把很多事情都做得很好。以前只能遠遠看著，現在能成為其中一員，我只想趕快融入球隊，盡自己所能幫助大家。」

對於復出進度，拉契曼則表示還需要與球隊醫療團隊討論下一步安排，「我的手腕目前感覺很好，但還是要和這裡的醫療團隊討論接下來的復健計畫，目前我還不清楚確切的復出時間表，一切都要再評估。」

拉契曼也提到，趁著養傷期間，他會把握時間熟悉紅襪投手群，「大家都在同一個聯盟，所以我對他們並不陌生，也知道他們的球路。不過我還是會了解每個人的配球策略、攻擊方式以及喜歡怎麼投，確保彼此都有共識，等真正上場時，一切都能更加順利。捕手的工作一直都是服務投手。我要做的，就是盡可能幫助投手群，了解他們需要什麼，融入這支球隊，找到屬於自己的角色。」

此外，拉契曼也相信自己能找回過去前兩個球季超過8成OPS的打擊水準，「身為打者，我一直都相信自己可以打得更好。你永遠都在尋找新的調整，希望能找回最佳狀態，甚至比以前更好。我對自己一直都很有信心。」

現年28歲的拉契曼，自2019年以選秀狀元之姿加盟金鶯後，巴爾的摩一直是他唯一效力過的大聯盟球隊。在金鶯5個球季共出賽572場，繳出2成54打擊率、69支全壘打、277分打點，曾3度入選明星賽，並於2023年拿下銀棒獎，是球隊重建成功的重要核心之一。

本季拉契曼則出賽67場，繳出2成51打擊率、8支全壘打、47分打點，也再度入選明星賽。