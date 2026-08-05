MLB／費爾柴德再遭水手DFA 莊陳仲敖通過讓渡程序續留運動家3A

30歲台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）上個月轉戰水手隊，本月2日被叫上大聯盟，但僅待了3天、代跑出賽1場，今天再次遭到DFA（指定讓渡），日前遭到運動家隊DFA的25歲台灣投手莊陳仲敖則是續留3A。

費爾柴德3月披上中華隊戰袍參與經典賽，本季從守護者隊小聯盟出發，並在台灣時間5月30日升上大聯盟，出賽14場，19打數敲出3支安打、吞下14次三振，6月底遭到守護者隊指定讓渡。

之後費爾柴德重回2022年待過的水手隊，簽下小聯盟約，續留美職爭取機會，在3A出賽12場敲出3轟，打擊率2成62、上壘率4成15、長打率6成43，台灣時間8月2日再次被拉上大聯盟，但僅上場代跑1次，沒有獲得打席。

今天水手為了清出40人名單的空間，費爾柴德本季第2次遭到DFA，有可能再次遭到釋出成為自由球員。他生涯在大聯盟合計出賽292場，敲出18轟、打擊率為2成21。

莊陳仲敖同樣是今年經典賽國手，今年首度在3A出賽，但狀況不盡理想，出賽15場，防禦率達7.84，台灣時間本月1日遭到DFA，被移出40人名單，進入讓渡程序後沒有球隊將他挑走，續留運動家體系被下放小聯盟，留在3A登錄名單中。