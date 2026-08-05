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MLB／洋基游擊新希望？隆巴德初登場就開轟助隊完封紅雀

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊農場頭號大物隆巴德（George Lombard Jr.）。 美聯社
洋基隊農場頭號大物隆巴德（George Lombard Jr.）。 美聯社

洋基隊農場頭號大物隆巴德（George Lombard Jr.）生涯初登場，成為全場球迷焦點，歡呼聲響徹整座洋基球場，隆巴德沒讓球迷失望，不只上演美技守備，還擊出生涯首轟，幫助洋基終場以2：0完封紅雀隊。

隆巴德是百大新秀第20名、洋基農場頭號新秀，近期宰制3A賽場，交易大限前洋基在各項談判中都不願意賣隆巴德，交易大限後更是立刻將他拉上大聯盟，將原先的游擊手沃爾普（Anthony Volpe）下放小聯盟。

隆巴德被評為攻守兼備的游擊手，2局上立刻有生意上門，他攔下一顆強勁的游擊滾地球，側身傳向二壘最終完成雙殺，行雲流水的守備動作讓現場歡聲雷動。

2下洋基二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）擊出陽春砲，3下迎來生涯首打席的隆巴德擊出三壘滾地球出局，5下隆巴德再度上場，在2好0壞的情況下，隆巴德將一顆橫掃球掃出左外野大牆，讓現場球迷和觀戰的家人興奮不已。

洋基靠著「天氣哥」威瑟斯（Ryan Weathers）6局0失分好投，加牛棚合力守成，終場以2：0完封紅雀。隆巴德全場2打數1發全壘打，獲得1次保送，他是洋基隊史第14位、第3年輕初登場開轟的球員。

洋基

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