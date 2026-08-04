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MLB／洋基只發動3筆交易被評價C級 紐媒批：10月會付出代價

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊。 路透
洋基隊。 路透

洋基隊在今年交易大限前只做3筆交易，捕手、游擊和牛棚都沒有補強，讓許多球迷感到失望。紐約媒體「SNY」給洋基今年交易大限操作僅C級評價。

報導提到，洋基今年交易截止日前補進重砲賈西亞（Luis García Jr.），也找來面對左投的右打拉莫斯（Heliot Ramos），至少能在主力打者傷癒歸隊前提供幫助，解決2項需求，總經理凱許曼（Brian Cashman）值得肯定。

不過洋基這次交易截止日的操作仍讓人感覺不夠完整，因為球隊沒處理其他明顯弱點，尤其是捕手與牛棚。市場上出現幾筆沒洋基參與的重磅交易，這多少令人感到奇怪，畢竟這類交易過去幾乎是洋基的招牌。

凱許曼向媒體透露，他曾多次與金鶯討論拉契曼（Adley Rutschman）交易，但雙方無法達成共識，結果金鶯最後把拉契曼交易給紅襪，對洋基而言更令人難受。洋基目前在美聯東區追趕的光芒隊，也從馬林魚隊換來捕手希克斯（Liam Hicks）。

洋基未能在捕手位置有所動作，未來可能在爭奪美東龍頭，甚至10月季後賽付出代價。即使洋基牛棚防禦率3.01高居大聯盟第2，只落後紅襪，但從中繼投手銜接到終結者貝德納（David Bednar）的過程，經常讓人感覺不夠穩固。

洋基看著史庫柏（Tarik Skubal）被交易至道奇到，到了10月可能成為大麻煩。洋基在交易截止日前留下太多未完成的工作。要一支原本就擁有優秀先發輪值的球隊，爭取史庫柏這種奢侈補強，大量犧牲新秀資產，或許不合理。然而洋基還有其他明顯弱點需要修補，最終卻沒得到改善，這拉低本次交易截止日的整體評價。

洋基

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