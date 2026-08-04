MLB／菅野智之奪11勝仍續留洛磯 美職高層點出乏人問津殘酷現實

大聯盟交易大限落幕，原先外界預期可能轉隊人選之一的日籍投手菅野智之，最終並未如外界預期遭交易，將續留科羅拉多洛磯。儘管本季已繳出11勝、創旅美生涯新高，但據美國球團高層透露，菅野遲遲未能吸引爭冠球隊出手，主因並非戰績，而是進階數據評價普遍不佳，讓各隊對他在季後賽的實際價值有所保留。

36歲的菅野智之本季持續扛起先發輪值，至今繳出11勝4敗、防禦率4.47的成績，勝投數已經超越去年旅美第一個賽季。不過，日媒《體育報知》引述一名美國職棒球團高層的說法指出，菅野未能吸引爭冠球隊報價，關鍵在於他的投球內容與進階數據並不理想。

該名高層表示：「他之所以沒有獲得爭冠球隊高度評價，是因為他的三振能力是聯盟最低的一群，幾乎所有進階數據也都不突出。從各項追蹤數據來看，多數指標都落在全聯盟後段班，接近後10％。」

數據顯示，菅野智之的保送率雖然只有5.6％，名列大聯盟前段班，控球能力依舊出色，但包含預期防禦率（xERA）、預期被打擊率（xBA）、擊球初速、揮空率和三振率等重要指標，都落在聯盟倒數10％，顯示他的壓制力有限。

這名球團人士進一步分析，菅野最大的優勢在於穩定性高、能有效投進好球帶並吃下大量局數，「他的價值在於可靠、耐投，可以幫球隊完成先發工作，但對一支以世界大賽為目標的球隊來說，這樣的投球品質仍稍嫌不足，因此很難成為季後賽輪值的重要拼圖。」