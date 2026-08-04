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MLB／道奇補強史庫柏志在3連霸 世界大賽最新賠率大熱門

中央社／ 紐約4日綜合外電報導
史庫柏加入道奇，為球隊爭取世界大賽三連霸增加利多。 美聯社
史庫柏加入道奇，為球隊爭取世界大賽三連霸增加利多。 美聯社

美國職棒季中交易截止，洛杉磯道奇與紐約洋基均有補強。市場目前看好兩支豪門將是今年世界大賽奪冠熱門。特別是道奇網羅明星左投史庫柏之後，賭盤以壓倒性優勢看好3連霸。

路透社報導，道奇在網羅賽揚獎巨投史庫柏（Tarik Skubal）充實先發深度後，高度看好將會拿下世界大賽3連霸。博彩公司DraftKings將道奇獲總冠軍賠率列為+150，也就是每下注100元可以贏回150元；至於BetMGM則開出+155，FanDuel則為+160。

看好度排在道奇之後的是名門洋基。儘管隊中主力賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）及史丹頓（Giancarlo Stanton）均帶傷奮戰，但全隊並沒有停下腳步。洋基近幾天補進外野手賈西亞（LuisGarcia Jr.）及拉莫斯（Heliot Ramos）。在FanDuel、BetMGM及DraftKings三家博彩公司當中，洋基都是第2熱門，奪冠賠率均為+600。

密爾瓦基釀酒人據報競逐史庫柏未果，但改為網羅先發投手梅伊（Dustin May），以及後援羅梅洛（JoJoRomero）與森扎泰拉（Antonio Senzatela）。釀酒人在FanDuel（+850）、DraftKings（+900）及BetMGM（+900）的封王賠率僅次於道奇與洋基，公認第3。

排在第4的是亞特蘭大勇士，但賠率已超過+900。勇士雖未在交易市場掀起波瀾，但也補進外野手湯瑪斯（Lane Thomas）、後援投手蘇特（Brent Suter）及先發投手馬利（Tyler Mahle）。全隊在FanDuel的賠率為+900，在BetMGM及DraftKings則為+1000。

另一支在交易大限前動作頻頻的球隊是波士頓紅襪，全隊補進明星捕手拉奇曼（Adley Rutschman）、後援投手米勒（Erik Miller）及外野手懷特（EliWhite）。紅襪在DraftKings及BetMGM的賠率為+1400，FanDuel則為+1500，與坦帕灣光芒的賠率相近。

史庫柏 道奇 賠率

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