MLB／ESPN評交易大限道奇是最大贏家 主要對手釀酒人成最大輸家

今年大聯盟交易大限熱鬧，ESPN撰文評選贏家和輸家，尋求3連霸的道奇隊被視為最大贏家；去年國聯冠軍戰不敵道奇的釀酒人隊則是最大輸家。

ESPN認為道奇是最大贏家，小熊、教士、守護者、洋基、光芒和紅雀也被視為贏家。道奇以兩名百大新秀霍普（Zyhir Hope）萊恩（River Ryan）換來史庫柏（Tarik Skubal）。接下來又換來明星左投布比克（Kris Bubic）、捕手洛維特（Ben Rortvedt）和捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）。

史庫柏交易案付出的籌碼，對道奇而言幾乎只是皮肉傷。他們得到現今地表最強投手，卻沒對農場系統造成太大損失。更重要的是，這筆交易代表道奇不必在季後賽面對史庫柏。史庫柏本季結束後成為自由球員時，道奇也取得優先續約的有利位置。

釀酒人則被視為最大輸家，其他輸家還有老虎、紅襪、勇士、費城人和白襪。釀酒人去年在季後賽輸給道奇隊，今年捲土重來，目前戰績全大聯盟第一。釀酒人沒能搶下史庫柏，交易截止日補強投手深度，包含先發右投梅伊（Dustin May）、牛棚左投羅梅洛（JoJo Romero）和牛棚右投森薩泰拉（Antonio Senzatela）。

ESPN認為，如果有任何球隊能在史庫柏爭奪戰中壓過道奇，可能就是釀酒人，即使保留頭號新秀梅德（Jesus Made），釀酒人人才充沛的農場系統中（9名百大新秀），仍有足夠的優質籌碼提出比道奇更具競爭力的報價。

這球季應該是釀酒人全力梭哈，挑戰隊史首座世界大賽冠軍的時機。如果5戰3勝制系列賽中要面對史庫柏與米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）3次；7戰4勝制要碰上4次，對手將承受巨大壓力。而且沒人知道米蕭洛斯基未來會如何發展，他能否長期保持健康，因此現在是釀酒人應該稍微冒險的時刻。

釀酒人最終補進先發投手梅伊，但顯然無法與史庫柏和米西奧羅斯基的雙王牌相比。道奇與釀酒人本季可能在國聯冠軍賽再度碰頭。去年釀酒人有例行賽最佳戰績，卻在國聯冠軍賽遭道奇橫掃。如今道奇又補進史庫柏，要擊敗他們只會變得更困難。