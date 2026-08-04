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MLB／道奇兩大主戰捕手都進傷兵名單！交易大限前連補2名即戰力

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇交易換回捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）。 美國聯合通訊社
道奇交易換回捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）。 美國聯合通訊社

洛杉磯道奇隊在交易截止日前補強陣容，其中最迫切的需求不外乎就是捕手位置。不僅明星捕手史密斯（Will Smith）持續養傷中，新秀拉辛（Dalton Rushing）也因為手肘傷勢即將進入傷兵名單，道奇一天內接連完成多筆交易，不僅迎回熟悉體系的捕手費杜西亞（Hunter Feduccia），也補進洛維特（Ben Rortvedt），希望穩住球隊蹲捕戰力。

道奇今天和坦帕灣光芒隊完成交易，送出外野手蘇文斯基（Jack Suwinski）和國際球員簽約金額度，換回29歲捕手費杜西亞，以及23歲小聯盟右投馬茲（Jacob Kmatz）。

費杜西亞對道奇而言不是生面孔，他在2018年選秀第12輪被道奇挑中，去年季中被交易到光芒，如今再度回到洛杉磯。本季他代表光芒出賽60場，打擊率0.234，敲出2發全壘打、有12分打點；大聯盟生涯至今3個賽季打擊率0.207、2轟、21分打點。

除了迎回費杜西亞，道奇也和「大甩賣」的紐約大都會隊完成交易，以日前遭指定讓渡（DFA）的右投麥克德莫（Chayce McDermott）換回捕手洛維特。洛維特去年曾替道奇出賽18場，雖然今年大多待在3A，但球團相當肯定他與先發投手群的配球默契，因此再次將他網羅回隊。

洛維特（Ben Rortvedt）重返道奇。 路透通訊社
洛維特（Ben Rortvedt）重返道奇。 路透通訊社

道奇捕手戰力近期接連受創，主戰捕手史密斯因頸部發炎已缺陣近兩個月，目前仍在60天傷兵名單；接替主力位置的25歲新秀拉辛，日前傳球時右手臂出現不適，球團確認為手肘拉傷，也將進入傷兵名單。本季拉辛出賽74場，打擊率.253、敲出12支全壘打、貢獻36分打點、OPS達0.810，是球隊本季重要火力來源。

除了補進捕手，道奇也同步強化未來投手深度。交易案中一併加盟的馬茲，本季橫跨高階1A與2A，合計拿下5勝2敗、防禦率2.89，其中升上2A後出賽9場其中有8場先發，防禦率3.65，24.2局送出19次三振。自2024年投入職棒以來，他累計56場小聯盟出賽，主投163局，送出154次三振。

此外，道奇也在交易大限前向堪薩斯皇家換來明星左投布比克（Kris Bubic），雖然布比克目前仍在60天傷兵名單，但球團仍看好他傷癒後能為先發輪值增添深度。

道奇 MLB 史密斯 Dalton Rushing

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