MLB／2026大聯盟季中交易懶人包！共68筆市場熱絡

2026大聯盟交易大限今天正式落幕，昨天道奇隊換來史庫柏（Tarik Skubal）成為最大贏家，紅襪和多支爭奪季後賽席次的隊伍也積極補強，本季已經無望的大都會和天使隊清倉大拍賣，讓今年交易日非常熱絡，以下是今年交易截止日總整理。

【8月3日】（日期皆為美國時間）

紅雀隊以國際簽約獎金池額度，從紅人隊換來後援投手費格森（Caleb Ferguson）。

道奇隊以外野手蘇溫斯基（Jack Suwinski）與國際簽約獎金池額度，從光芒隊換來捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）、後援投手克馬茲（Jacob Kmatz）。

海盜隊以後援投手比多伊斯（Brandan Bidois）、外野手桑契斯（Brian Sanchez）、游擊手李賢承（Hyun Seung Lee），從馬林魚隊換來後援投手巴查爾（Lake Bachar）。

海盜隊以先發投手羅賓森（Kyle Robinson），從天使隊換來後援投手耶茲（Kirby Yates）。

教士隊以先發投手梅菲爾德（Kash Mayfield）、先發投手沃爾夫（Jackson Wolf），從老虎隊換來先發投手麥茲（Casey Mize）、三壘手沃克曼（Gage Workman）。

馬林魚隊以內野手諾比（Connor Norby）、先發投手梅伊 （Aiden May），從落磯隊換來後援投手沃德尼克（Victor Vodnik）。

守護者隊以先發投手里維拉（Alejandro Rivera），從紅人隊換來一壘手洛威（Nathaniel Lowe）。

響尾蛇隊以先發投手伊根（Daniel Eagen）、後援投手桑塔納（Sando Santana），從紅雀隊換來外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）。

費城人隊以後援投手強森（Seth Johnson），從運動家隊換來外野手湯瑪斯（Colby Thomas）。

雙城隊以先發投手希爾（Dasan Hill）、後援投手克萊因（John Klein）、二壘手佩尼亞（Dameury Pena），從藍鳥隊換來後援投手霍夫曼（Jeff Hoffman）。

從日職投回大聯盟的葛里芬，在國民投出身價後就被當成交易籌碼。 路透

守護者隊以後援投手迪昂（Will Dion）、先發投手哈特爾（Josh Hartle）、後援投手維爾格茲（Kendeglys Virguez）、外野手米契爾（Nick Mitchell），從國民隊換來先發投手葛里芬（Foster Griffin）。

紅襪隊以內野手梅爾（Marcelo Mayer），從巨人隊換來後援投手米勒（Erik Miller）。

釀酒人隊以後援投手曼弗雷迪（Mark Manfredi）、游擊手馬丁尼茲（Juan Martinez），從落磯隊換來後援投手森薩特拉（Antonio Senzatela）。

洋基隊以先發投手拉蘭（Henry Lalane）、游擊手肯特（Kaeden Kent），從巨人隊換來外野手拉莫斯（Heliot Ramos）。

紅襪隊以後援投手烏伯斯汀（Tyler Uberstine），從勇士隊換來外野手懷特（Eli White）。

白襪隊以後援投手戴維特（Duncan Davitt），從勇士隊換來捕手巴特（Joey Bart）。

光芒隊以先發投手佛瑞特（Michael Forret），從金鶯隊換來後援投手威爾斯（Tyler Wells）。

小熊隊以內野手羅哈斯（Jefferson Rojas），從大都會隊換來先發投手霍梅斯（Clay Holmes）、外野手泰勒（Tyrone Taylor）。

太空人隊以先發投手阿里蓋提（Spencer Arrighetti），從藍鳥隊換來外野手瓦修（Daulton Varsho）。

小熊隊以指定打擊／捕手巴耶斯特羅斯（Moisés Ballesteros）、先發投手麥奎爾（Mason McGwire），從天使隊換來後援投手澤弗楊（Ryan Zeferjahn）。

釀酒人隊以外野手弗里亞斯（Alexander Frías）、外野手拉格斯戴爾（Josiah Ragsdale），從紅雀隊換來先發投手梅伊（Dustin May）、後援投手羅梅洛（JoJo Romero）。

小熊隊以一壘手龍恩（Jonathon Long）、後援投手貝克（Jace Beck），從馬林魚隊換來先發投手加瑞特（Braxton Garrett）。

海盜隊以游擊手斯塔弗拉（Sammy Stafura），從大都會隊換來後援投手威佛（Luke Weaver）。

金鶯送走過去幾年的基石拉契曼。 法新社

紅襪隊以捕手納瓦茲（Carlos Narvaez）、先發投手艾揚森（Anthony Eyanson）、先發投手威瑟斯龐（Kyson Witherspoon）、外野手阿佐卡（Enddy Azocar）、日後指定球員，從金鶯隊換來捕手拉契曼（Adley Rutschman）、捕手羅傑斯（Jake Rogers）與現金。

道奇隊以後援投手杜蘭（Carlos Duran），從皇家隊換來先發投手布比奇（Kris Bubic）。

巨人送瑞伊去教士換回潛力新秀。 法新社

教士隊以先發投手門德茲（Miguel Mendez）、游擊手赫南德茲（Joniel Hernandez），從巨人隊換來先發投手瑞伊（Robbie Ray）。

光芒隊以三壘手泰勒（Brayden Taylor）、游擊手桑塔納（Adrian Santana）、先發投手基斯汀（Jacob Kisting），從馬林魚隊換來捕手／指定打擊希克斯（Liam Hicks）。

藍鳥隊以後援投手麥可（Adam Macko），從遊騎兵隊換來內野手史密斯（Josh Smith）、先發投手史蒂芬（Josh Stephan）。

白襪隊以先發投手亞當斯（Mason Adams）、游擊手維爾瑪（Carlos Vielma），從落磯隊換來外野手多伊爾（Brenton Doyle）。

水手隊以後援投手霍普（Alex Hoppe）、先發投手克雷林（Harrison Kreiling）、後援投手摩爾（Brock Moore），從金鶯隊換來外野手瓦德（Taylor Ward）。

守護者隊以捕手科扎特（Jacob Cozart），從天使隊換來外野手阿戴爾（Jo Adell）。

道奇隊以後援投手麥德莫特（Chayce McDermott），從大都會隊換來捕手洛維特（Ben Rortvedt）。

費城人隊以後援投手霍夫曼（Nolan Hoffman），從皇家隊換來後援投手柯隆（Manuel Colón）。

勇士隊以三壘手小艾瓦瑞茲（Nacho Alvarez Jr.），從天使隊換來後援投手蘇特（Brent Suter）。

費城人隊以外野手史派克曼（John Spikerman）、先發投手加布瑞許（Luke Gabrysh），從大都會隊換來後援投手雷利（Brooks Raley）。

費城人隊以先發投手馬奎茲（Ramon Marquez）、後援投手蓋爾（Marty Gair），從巨人隊換來二壘手阿拉斯（Luis Arraez）、後援投手基利安（Caleb Kilian）。

藍鳥隊以游擊手尼瑪拉（Arjun Nimmala）、外野手米契萊提（Eddie Micheletti）、先發投手里維洛（Angel Rivero），從天使隊換來先發投手索里亞諾（Jose Soriano）。

白襪隊以後援投手戴維斯（Gabe Davis）、後援投手富蘭克林（Zach Franklin），從大都會隊換來後援投手布拉索班（Huascar Brazobán）。

【8月2日】

勇士隊以後援投手莫里納（Anthony Molina），從巨人隊換來先發投手馬利（Tyler Mahle）。

小熊隊以外野手貝特曼（Brett Bateman）、游擊手蘇西森（Ty Southisene），從藍鳥隊換來先發投手高斯曼（Kevin Gausman）。

洋基隊以後援投手格拉布爾（Ben Grable）、後援投手克魯茲（Yovanny Cruz）、後援投手柏德（Jake Bird）、先發投手西伯特（Jack Cebert），從國民隊換來內野手小路易斯・賈西亞（Luis García Jr.）。

藍鳥隊以日後指定球員或現金，從小熊隊換來先發投手泰隆（Jameson Taillon）與現金補償。

大都會季前對培洛塔的交易投資失敗，很快就送他去光芒換取未來。 美聯社

光芒隊以外野手史密斯（Aidan Smith）、先發投手吉爾希爾（Gary Gill Hill）、二壘手皮特（Émilien Pitre），從大都會隊換來先發投手佩洛塔（Freddy Peralta）。

【8月1日】

史庫柏毫無疑問是本季排第一的季中交易。 法新社

道奇隊以先發投手萊恩（River Ryan）、外野手霍普（Zyhir Hope）、先發投手史密斯（Brady Smith），從老虎隊換來先發投手史庫柏（Tarik Skubal）。

白襪隊以後援投手多明奎茲（Seranthony Domínguez）、右外野手瓊斯（Nolan Jones）、捕手史密斯（Boston Smith），從水手隊換來先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）。

勇士隊以先發投手布朗（Lucas Braun）、先發投手霍爾頓（Carter Holton），從皇家隊換來外野手湯瑪斯（Lane Thomas）、先發投手佛爾特（Bailey Falter）。

海盜隊以外野手克魯茲（Luis Cruz）、一壘手／捕手阿方索（Omar Alfonzo），從洋基隊換來後援投手杜瓦（Camilo Doval）。

釀酒人隊以外野手柏金斯（Blake Perkins）、後援投手優霍（Craig Yoho），從守護者隊換來捕手奈勒（Bo Naylor）、後援投手休爾（Codi Heuer）。

【7月31日】

雙城隊以外野手雷耶斯（Jhomnardo Reyes），從金鶯隊換來先發投手克雷默（Dean Kremer）。

【7月30日】

雙城隊以內野手阿格巴亞尼（Bruin Agbayani）、一壘手／三壘手艾米克（Billy Amick），從大都會隊換來後援投手明特（A.J. Minter）。

金鶯隊以後援投手巴恩哈特（Zane Barnhart），從老虎隊換來捕手羅傑斯（Jake Rogers）。

【7月29日】

遊騎兵隊以內野手阿瑞東多（Angel Arredondo），從天使隊換來捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）、後援投手西爾賽斯（Chase Silseth）。

【7月26日】

白襪隊以後援投手多羅特奧（Felix Doroteo），從海盜隊換來先發投手厄奎迪（Jose Urquidy）。

紅襪隊以先發投手厄利（Connelly Early），從國民隊換來三壘手米德（Curtis Mead）。

【7月23日】

海盜隊以國際簽約獎金池額度，從教士隊換來後援投手馬里納西歐（Ron Marinaccio）。

【7月22日】

皇家隊以後援投手馬丁（Max Martin），從太空人隊換來後援投手皮爾森（Nate Pearson）。

【7月20日】

道奇隊以外野手維多瑞克（Landyn Vidourek）、先發投手弗拉索（Nick Frasso），從落磯隊換來後援投手哈爾沃森（Seth Halvorsen）。

【7月18日】

小熊隊以後援投手莫菲特（Aiden Moffett），從運動家隊換來先發投手西瓦利（Aaron Civale）。

【7月15日】

釀酒人隊以外野手費爾德（Jadyn Fielder），從太空人隊換來先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）、後援投手葛登（Colton Gordon）。

【7月14日】

紅襪隊以後援投手英格拉西亞（Jojo Ingrassia），從老虎隊換來外野手瓊斯（Jahmai Jones）。

【7月11日】

海盜隊以後援投手伍茲（Jaden Woods）、第34順位選秀權，從白襪隊換來內野手岡薩雷斯（Jacob Gonzalez）、後援投手艾瑟特（Brandon Eisert）。

【7月10日】

雙城隊以工具人史普洛克（Ryan Sprock），從藍鳥隊換來後援投手南斯（Tommy Nance）。

【7月1日】

國民隊以內野手迪亞茲（Randal Diaz），從金鶯隊換來後援投手尼可拉斯（Kyle Nicolas）。

【6月25日】

小熊隊以一壘手馬西斯（Cole Mathis），從大都會隊換來先發投手彼得森（David Peterson）。

【6月18日】

勇士隊以後援投手史崔頓（Hunter Stratton），從海盜隊換來捕手巴特（Joey Bart）。

【5月9日】

守護者隊以先發投手威爾金森（Matt Wilkinson）、第29順位選秀權，從巨人隊換來捕手貝利（Patrick Bailey）。