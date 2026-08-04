MLB／「我們就是想贏！」 教士補進塞揚獎、狀元投手升級輪值

聖地牙哥教士交易截止前展現全力衝冠決心，不僅先後補進塞揚左投瑞伊（Robbie Ray），隨後又向底特律老虎交易來2018年選秀狀元、右投麥茲（Casey Mize），大幅升級先發輪值。

教士在交易大限前動作頻頻，繼向舊金山巨人換來左投瑞伊後，又與老虎完成重磅交易，成功網羅右投麥茲和沃克曼（Gage Workman），老虎則獲得教士農場頂級左投梅菲爾德（Kash Mayfield）與沃夫（Jackson Wolf）。

教士棒球事務總裁普瑞勒（A.J. Preller）再次展現一貫積極作風，在交易截止日前持續補強球隊最薄弱的先發輪值，在麥茲和瑞伊相繼加盟後，未來將與金恩（Michael King）、布勒（Walker Buehler）組成全新先發核心，而且接下來若馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）和皮維塔（Nick Pivetta）順利完成復健歸隊，教士先發輪值深度將大幅提升。

教士近9戰豪奪8勝，重新回到國聯外卡競爭行列，也讓原本外界一度猜測可能轉為賣家的球隊態度徹底翻轉，普瑞勒直言：「我們就是想贏，我們不會為此道歉，我們想拿冠軍，也希望年年都能打進季後賽。」

28歲的麥茲雖然身為2018年選秀狀元，但他生涯初期受到傷勢影響沒能兌現外界期待，但在2022年接受TJ手術、2023年完整休養後，麥茲近幾年狀態逐漸回升，本季更投出生涯代表作，16場先發防禦率2.70，K/9值8.8寫下生涯最佳，BB/9也僅2.0。

至於教士送出的21歲左投梅菲爾德，則是2024年首輪第25順位新秀，也是教士農場前三號新秀之一，本季他在高階1A主投53.1局、防禦率3.54，擁有評價極高的變速球，未來有機會成長為中段輪值主力。

另一方面，教士稍早也與巨人完成另一筆交易，用兩名農場潛力新秀右投曼德茲（Miguel Mendez）及游擊手赫南德茲（Joniel Hernandez），換來即將投入自由市場的瑞伊，希望藉由這位2021年美聯塞揚獎得主補強季後賽經驗與輪值戰力。雖然如今的瑞伊已不復當年巔峰，但仍具備前段輪值實力，在他和麥茲接連加盟後，預計能讓教士原本倚重牛棚苦撐的投手配置明顯改善。