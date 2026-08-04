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MLB／不忍了！洋基下放沃爾普拉上農場頭號大物 球探：未來游擊手

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基農場頭號大物隆巴德（George Lombard Jr.）。 路透
洋基農場頭號大物隆巴德（George Lombard Jr.）。 路透

洋基隊今天以7：13輸給紅雀隊，賽後做出球員異動，將游擊手沃爾普（Anthony Volpe）、「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）和右投奇維利（Angel Chivilli）下放3A，把農場頭號大物游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）拉上大聯盟。

現年21歲的隆巴德是百大新秀第20名，今年在新人聯盟、2A和3A合計出賽78場，累積12轟、33打點、14盜壘，打擊率0.284，OPS值0.909。洋基在交易大限前，多次被其他球隊詢問交易隆巴德的可能性，但洋基每次都拒絕。值得一提的是，隆巴德日前受傷，復出後14場比賽，打擊率0.377，OPS值高達1.081。

洋基記者霍克（Bryan Hoch）引用一名資深球探對隆巴德的評價，「一位年輕球員在每個層級一開始都會掙扎，但經過4、5周後就能找到解決方法並開竅，真令人印象深刻，這充分展現他的職業態度與成熟度。」

「我不會期待他一上來就立刻貢獻大量打擊，但我看過他的原始長打能力，還能帶來非常出色的防守，傳球精準且跑壘能力也很優秀。我會安排他在打線後段，他能持續提供穩定的打席內容，我認為他就是洋基未來的游擊手。」該名球探表示。

洋基游擊手沃爾普(左)。 美聯社
洋基游擊手沃爾普(左)。 美聯社

被下放的沃爾普現年25歲，原先是洋基先發游擊手，但近2年打擊和守備表現都受到球迷批評。本季沃爾出賽56場，只有1轟，OPS+82，沃爾普生涯4季平均OPS+為83。

現年23歲的多明奎茲2023年登上大聯盟，出道即巔峰，兇猛火力被球迷譽為火星人。不過多明奎茲近3年成績平庸，本季出賽52場，只有6轟、14打點，OPS值0.653，OPS+81，沒能把握洋基外野傷兵滿營的機會。

現年24歲的奇維利本季前14場出賽只失1分，防禦率0.57。不過今天面對紅雀隊單局挨3轟，狂失6分，防禦率暴漲至3.78，賽後馬上被下放小聯盟。

這波球員異動，為隆巴德和剛被交易來的外野手拉莫斯（Heliot Ramos）騰出名額，拉莫斯最快明天就能出場，本季他面對左投的OPS值為0.835，生涯也有0.847。

洋基 沃爾普

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