MLB／天使跳樓拍賣終於要重建 但「神鱒」楚奧特哪都沒去

大聯盟季中交易截止，洛杉磯天使一改近年持續補強的策略，正式轉向重建。球團一口氣送走多名主力，換回多名潛力新秀，補強長期積弱不振的農場系統。不過，即便球隊進入重整，當家球星楚奧特（Mike Trout）仍未出現在任何交易案中，繼續留守洛杉磯。

天使在交易截止日前動作頻頻，由代理總管莫澤利亞克（John Mozeliak）主導多筆交易，將先發投手索利安諾（Jose Soriano）送往多倫多藍鳥，外野手歐戴爾（Jo Adell）交易至克里夫蘭守護者，牛棚投手澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn）轉戰芝加哥小熊，老將耶茨（Kirby Yates）加盟匹茲堡海盜，蘇特（Brent Suter）則被送往亞特蘭大勇士。捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）與投手席爾塞斯（Chase Silseth）則被送往德州遊騎兵。

天使賣掉本季王牌索利安諾，終於拿到頂級新秀。 路透

這一連串操作，為天使帶回大量年輕資產，其中最受矚目的，就是從藍鳥換來年僅20歲、目前名列百大新秀第43名的游擊手尼馬拉（Arjun Nimmala）。他加盟後立即躍升為天使農場第二號新秀，僅次於去年選秀探花布雷姆納（Tyler Bremner）。

除了尼馬拉之外，天使還獲得外野手米凱萊蒂（Eddie Micheletti Jr.）、右投李維羅（Angel Rivero）、守護者農場第18名捕手科札特（Jacob Cozart），以及來自小熊的大聯盟捕手巴勒斯特羅斯（Moisés Ballesteros）、投手麥奎爾（Mason McGwire）等人，整體農場深度獲得補強。

根據《MLB Pipeline》評比，天使的農場系統原本排在全聯盟倒數第三，如今透過交易補進多名具潛力的新秀，終於開始替未來布局。莫澤利亞克6月接掌代理總管時便曾表示，一支能夠長期維持競爭力的球隊，關鍵就在於球探與球員養成系統，因此建立健康的農場體系，是球團現階段最重要的任務。

不過，大規模出售戰力也讓天使付出代價，球隊本季原本表現穩定的牛棚幾乎瓦解，例如席爾塞斯本季主投39.2局、防禦率2.72，澤費爾賈恩繳出3.66防禦率、送出75次三振，蘇特也維持不錯的壓制力，如今全部離隊，短期內將影響投手戰力。

而天使隊陣中最受外界關注的還是3屆年度MVP楚奧特，34歲的他本季重新找回身手，OPS 0.845，並有18轟、40分打點，睽違3年再度入選明星賽，但球隊卻再次選擇重建，也讓他的生涯處境再度成為討論焦點。

楚奧特自2011年起一路效力天使，16年職業生涯至今只在2014年打過一次季後賽。儘管近年屢傳交易傳聞，但他多次公開表示，希望整個生涯都留在天使，從未主動要求離隊。如今天使正式啟動重整，代表球隊將把重心放在未來幾年的養成計畫，而楚奧特仍將繼續披上天使戰袍，陪伴球隊走過這段重建期。