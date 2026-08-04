快訊

全家T恤與UNIQLO價差不到2元 日本人為何去超商買衣服

常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用

熊本地震一周後：避難的前車之鑑，日本能降低「災害關聯死」嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／天使跳樓拍賣終於要重建 但「神鱒」楚奧特哪都沒去

聯合新聞網／ 綜合報導
天使季中大拍賣，不過「神主牌」楚奧特（Mike Trout）仍留隊。 美聯社
天使季中大拍賣，不過「神主牌」楚奧特（Mike Trout）仍留隊。 美聯社

大聯盟季中交易截止，洛杉磯天使一改近年持續補強的策略，正式轉向重建。球團一口氣送走多名主力，換回多名潛力新秀，補強長期積弱不振的農場系統。不過，即便球隊進入重整，當家球星楚奧特（Mike Trout）仍未出現在任何交易案中，繼續留守洛杉磯。

天使在交易截止日前動作頻頻，由代理總管莫澤利亞克（John Mozeliak）主導多筆交易，將先發投手索利安諾（Jose Soriano）送往多倫多藍鳥，外野手歐戴爾（Jo Adell）交易至克里夫蘭守護者，牛棚投手澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn）轉戰芝加哥小熊，老將耶茨（Kirby Yates）加盟匹茲堡海盜，蘇特（Brent Suter）則被送往亞特蘭大勇士。捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）與投手席爾塞斯（Chase Silseth）則被送往德州遊騎兵。

天使賣掉本季王牌索利安諾，終於拿到頂級新秀。 路透
天使賣掉本季王牌索利安諾，終於拿到頂級新秀。 路透

這一連串操作，為天使帶回大量年輕資產，其中最受矚目的，就是從藍鳥換來年僅20歲、目前名列百大新秀第43名的游擊手尼馬拉（Arjun Nimmala）。他加盟後立即躍升為天使農場第二號新秀，僅次於去年選秀探花布雷姆納（Tyler Bremner）。

除了尼馬拉之外，天使還獲得外野手米凱萊蒂（Eddie Micheletti Jr.）、右投李維羅（Angel Rivero）、守護者農場第18名捕手科札特（Jacob Cozart），以及來自小熊的大聯盟捕手巴勒斯特羅斯（Moisés Ballesteros）、投手麥奎爾（Mason McGwire）等人，整體農場深度獲得補強。

根據《MLB Pipeline》評比，天使的農場系統原本排在全聯盟倒數第三，如今透過交易補進多名具潛力的新秀，終於開始替未來布局。莫澤利亞克6月接掌代理總管時便曾表示，一支能夠長期維持競爭力的球隊，關鍵就在於球探與球員養成系統，因此建立健康的農場體系，是球團現階段最重要的任務。

不過，大規模出售戰力也讓天使付出代價，球隊本季原本表現穩定的牛棚幾乎瓦解，例如席爾塞斯本季主投39.2局、防禦率2.72，澤費爾賈恩繳出3.66防禦率、送出75次三振，蘇特也維持不錯的壓制力，如今全部離隊，短期內將影響投手戰力。

而天使隊陣中最受外界關注的還是3屆年度MVP楚奧特，34歲的他本季重新找回身手，OPS 0.845，並有18轟、40分打點，睽違3年再度入選明星賽，但球隊卻再次選擇重建，也讓他的生涯處境再度成為討論焦點。

楚奧特自2011年起一路效力天使，16年職業生涯至今只在2014年打過一次季後賽。儘管近年屢傳交易傳聞，但他多次公開表示，希望整個生涯都留在天使，從未主動要求離隊。如今天使正式啟動重整，代表球隊將把重心放在未來幾年的養成計畫，而楚奧特仍將繼續披上天使戰袍，陪伴球隊走過這段重建期。

楚奧特 天使 MLB

相關新聞

MLB／道奇大牌雲集卻挨罵 史庫柏為新東家反擊：各隊都能交易我

MLB衛冕軍道奇隊在交易截止日前震撼球界，向老虎隊換來兩屆塞揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），讓眾多「道奇黑粉」群起圍攻，重申資本主義正在毀滅棒球賽事。面對排山倒海的酸言酸語，史庫柏卻展現出令人心服口服的霸氣，強調不要怪道奇口袋深，全大聯盟30支球隊都有資格提出交易，重點在於願不願意付出代價。

MLB／送走史庫柏回報太低？ 老虎總裁反駁：已榨出買家極限

老虎隊在今年交易大限前做出震撼決定，將連續兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）送往道奇隊，儘管換回多名具天賦的新秀，但這筆交易仍引發外界質疑老虎並未獲得最大化回報，對此，老虎棒球事務總裁哈里斯（Scott Harris）親自出面反駁，強調球隊已從買家身上榨出最高價值。

MLB／不願用頂級新秀交易史庫柏、拉契曼 洋基總管曝內幕：開價很高

洋基隊今年交易截止日前的操作令球迷大失所望，只得到內野手賈西亞（Luis Garcia Jr.）與外野手拉莫斯（Heliot Ramos）。洋基總管「現金人」凱許曼（Brian Cashman）今天受訪時說明苦衷。

MLB／台美混血重砲「龍仔」被交易至馬林魚 小熊送2新秀換28歲左投

芝加哥小熊將台美混血重砲龍恩及右投貝克交易至邁阿密馬林魚，換回28歲左投賈瑞特。龍恩本季3A表現亮眼，打擊率.283，12轟62打點。賈瑞特曾為選秀首輪第7順位選手，期待成為小熊未來先發戰力。

MLB／大谷4支2、道奇被小熊打爆吞4連敗 明推史庫柏拚止敗

道奇隊在主場慘遭紅襪隊橫掃，今天客場與小熊隊交手，明先左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）被打爆，終場以5：10輸球，苦吞4連敗。

MLB／紅襪交易截止日發動3筆補強 總管解釋為何「歐印」拉契曼

紅襪隊在交易大限截止日前連做3筆交易，其中大手筆換來金鶯隊明星捕手拉契曼（Adley Rutschman），戰力大幅提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。