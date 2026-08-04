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MLB／洋基新同學逆轉2分砲姿勢神似Cano 紅雀大勝兩隊合計10轟

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊新同學賈西亞（Luis Garcia Jr.）。 美聯社
洋基隊新同學賈西亞（Luis Garcia Jr.）。 美聯社

洋基隊新同學賈西亞（Luis Garcia Jr.）來到紐約首戰就敲逆轉2分砲，但紅雀隊8局上狂攻7分，洋基終場以7：13輸球。

本場比賽形成另類的全壘打大賽，兩隊各轟5發全壘打，其中紅雀伯勒森（Alec Burleson）三響砲灌進6分打點。

洋基推出王牌投手斯萊特勒（Cam Schlittler）先發，但他3局就投出5次保送，失掉4分後退場。紅雀本場比賽前4局都有分數進帳，取得6：0領先，洋基5下靠威爾斯（Austin Wells）和葛里沙姆（Trent Grisham）背靠背全壘打追回3分，7下麥馬漢（Ryan McMahon）和卡巴耶羅（Jose Caballero）也背靠背開轟。

這局賈西亞再補上一發2分砲，確信步並露出開心的笑容，幫助洋基超前。不過賽前本季只失1分的洋基牛棚投手奇維利（Angel Chivilli）8上核炸，單局挨3發全壘打，紅雀單局狂攻7分逆轉勝。

儘管洋基輸球，但賈西亞轉隊初登場4打數2安打，包含2分砲的表現讓球迷感到喜悅。洋基總教練布恩（Aaron Boone）稱讚賈西亞，「讓我們領先，這是個很棒的初登場方式，希望未來還有更多這樣的表現。」

賈西亞則說，「能做到這點意義重大，能把球拿回來，真是美好的時刻，也留下美好的回憶。」

有部分球迷發現賈西亞的打擊姿勢神似洋基傳奇二壘手卡諾（Robinson Cano），賈西亞先前受訪時曾提到，自己的偶像是洋基名人堂游擊手基特（Derek Jeter）和卡諾。

洋基 紅雀 Robinson Cano

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