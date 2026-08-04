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MLB／道奇大牌雲集卻挨罵 史庫柏為新東家反擊：各隊都能交易我

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

MLB衛冕軍道奇隊在交易截止日前震撼球界，向老虎隊換來兩屆塞揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），讓眾多「道奇黑粉」群起圍攻，重申資本主義正在毀滅棒球賽事。面對排山倒海的酸言酸語，史庫柏卻展現出令人心服口服的霸氣，強調不要怪道奇口袋深，全大聯盟30支球隊都有資格提出交易，重點在於願不願意付出代價。

「每一支球隊都可以發動交易換我。」史庫柏今天在芝加哥受訪時直言，完全無法同情那些痛批道奇的聲浪，「道奇打造一個健全且強大的組織，他們選秀精準、擅長養育與挖掘人才，更勇於留住核心力量。這是一支贏球為本的球隊，大家會抱怨，純粹只是因為他們連拿兩座世界大賽冠軍而已。」

身為今年自由市場的搶手大魚，史庫柏這番話可說是直指職棒運作的核心，許多球團高層往往以「市場大小」作為補強不力的藉口，甚至在勞資談判中不斷吵著要設立薪資上限；然而，道奇之所以能坐擁大谷翔平、山本由伸以及史庫柏等豪華陣容，除了頂級的資產投入，背後完整的農場培育體系與精準的戰略布局更是關鍵。

史庫柏接著表示，自己加入對道奇不會是關鍵，「因為沒有我，他們依舊是一支非常優秀的球隊，所以我只想著如何盡快融入、適應環境，和隊友們打成一片，因為他們都掌握製造勝利的秘訣。」

史庫柏強調，一味指責成功者並不能提升聯盟整體競爭力，「他們明白如何才能贏球，而我將依靠他們指導我、帶領我。我很興奮能夠體驗這一切，包括日常訓練、比賽，我都會好好觀察大家，這可能會讓他們覺得我很奇怪，但因為我必須不斷努力學習和進步。」

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