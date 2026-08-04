MLB／大都會大甩賣兩天送走8名球員！高層坦言目標轉向2027

大聯盟季中交易正式截止，各隊紛紛補強爭冠戰力，全聯盟戰績倒數第三的紐約大都會則成為市場最大賣家。球團在短短兩天內一口氣送走8名大聯盟球員，包含先發投手、牛棚主力與外野戰力，25人名單有三分之一的球員被送走。雖然大都會制服組強調這不代表球隊將展開重建，但這波「大甩賣」也宣告球隊已經放棄今年賽季，而是將重心放在農場重整與未來布局。

今年原本被外界視為國聯爭冠熱門的大都會，卻始終未能打出預期成績，球團最終選擇在交易截止日前調整方向，包含先發輪值霍梅斯（Clay Holmes）、培洛塔（Freddy Peralta）、牛棚大將威佛（Luke Weaver）、布拉佐班（Huascar Brazobán）、雷利（Brooks Raley）、明特（A.J. Minter）、外野手泰勒（Tyrone Taylor）及捕手洛維特（Ben Rortvedt）等8名球員，相繼因為交易離隊，成為今年交易市場的最大賣家。

大都會在昨日將季前換來的王牌投手培洛塔交易至光芒確立重建路線後，開啟了大甩賣工程，其中最後一筆重要交易，是將投手霍梅斯與外野手泰勒送往芝加哥小熊，換回農場排名第2的新秀內野手羅哈斯（Jefferson Rojas）。年僅21歲的羅哈斯本季效力2A，繳出15支全壘打、57分打點及0.799 OPS，可守二壘、游擊與三壘，被視為兼具天賦與成熟度的內野新星，一來就躍居大都會農場頭號新秀。

霍梅斯傷癒復出後大都會已變了一個樣，自己也成為交易籌碼前往風城。 路透

先發主力霍梅斯今年開季表現亮眼，前9場先發防禦率2.39、WHIP值1.10的成績，不過5月對戰紐約洋基時遭強襲球擊中造成腓骨骨折，導致表現急轉直下，也讓原本就飽受傷兵困擾的大都會輪值雪上加霜。

至於泰勒則是2024年球季的重要外野戰力，今年雖然因臀部傷勢缺陣一段時間，但復出後24場比賽揮出7發全壘打、貢獻14分打點，手感相當火燙，仍成為具吸引力的交易籌碼。

此外既然目標已不是贏球，勝利組牛棚自然沒保留必要，大都會再陸續出清威佛到海盜、送布拉佐班去白襪、讓雷利襄助同區世仇費城人，老將明特則改穿雙城球衣。

大都會棒球事務總裁史登斯（David Stearns）表示，球隊這次季中交易的操作核心理念不是鎖定特定守位，而是盡可能網羅最好的年輕天賦，藉此提升整體農場深度，他說：「我們希望增加組織內的人才，不論這些球員未來直接幫助大聯盟，或成為未來交易的重要資產，都能讓球隊擁有更多選擇。」

史登斯強調，這不表示球團將展開長期重建，而是希望透過補進更多高潛力新秀，為未來幾年累積競爭本錢。他指出，交易截止日前換回的11名新成員，未來都有機會成為球隊的一部分，也可能在休賽季成為換取即戰力的重要籌碼。

大都會本季至今戰績47勝66敗，排在國聯倒數第二、全聯盟倒數第三，球團坦言，今年冬天大幅更換球員與教練團，本就是一場高風險、高報酬的豪賭，如今結果未如預期，只能重新調整方向。史登斯表示，球隊更長遠的目標已經放在2027年，希望透過這次交易補強農場體系，建立更穩固的人才庫，讓球隊未來無論是自行培養戰力，或透過交易補進即戰力，都能擁有更多操作空間。