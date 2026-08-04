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MLB／大谷4支2、道奇被小熊打爆吞4連敗 明推史庫柏拚止敗

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MLB／大谷4支2、道奇被小熊打爆吞4連敗 明推史庫柏拚止敗

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊在主場慘遭紅襪隊橫掃，今天客場與小熊隊交手，明先左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）被打爆，終場以5：10輸球，苦吞4連敗。

道奇開局就發動猛攻，大谷翔平和帕赫斯（Andy Pages）先敲安上壘，艾德曼（Tommy Edman）立刻夯出3分砲先馳得點。1下小熊日籍重砲鈴木誠也馬上回敬2分砲。

2下小熊小將阿爾坎塔拉（Kevin Alcántara）敲出生涯首轟，是一發逆轉2分砲。3下捕手凱利（Carson Kelly）再轟出2分砲，形成6：3領先。

4上道奇靠保送和安打串聯追回1分，但5下布許（Michael Busch）的陽春砲，把羅布勒斯基打退場。羅布勒斯基本場4.1局狂失7分，挨4發全壘打。

儘管道奇「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）6上轟出陽春砲，但道奇後援投手6下崩盤，單局4次保送和被敲2安打，被小熊攻下3分大局，終場就以5：10輸球。

道奇巨星大谷翔平本場4打數2安打，跑回1分，打擊率0.294，OPS值0.940。道奇明天將推出剛交易來的塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）先發，力拼中止4連敗。

道奇 小熊 大谷翔平 史庫柏 鈴木誠也

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