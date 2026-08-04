MLB／紅襪交易截止日發動3筆補強 總管解釋為何「歐印」拉契曼

紅襪隊在交易大限截止日前連做3筆交易，其中大手筆換來金鶯隊明星捕手拉契曼（Adley Rutschman），讓戰力大幅提升，紅襪總管布瑞斯洛（Craig Breslow）也說明補強的理由。

紅襪開季表現不佳，但日前拉出一波15連勝重回競爭行列，最近又橫掃衛冕軍道奇隊，士氣銳不可擋。紅襪也改當買家，先用潛力左投厄利（Connelly Early）向國民隊隊交易來內野手米德（Curtis Mead）。

交易截止日紅襪換來2019年狀元捕手拉契曼，主菜是百大新秀第49、紅襪農場第2的右投艾揚森（Anthony Eyanson）、農場第4的右投威瑟斯普恩（Kyson Witherspoon）、農場第5的外野手阿佐卡（Enddy Azocar）以及1名日後指定球員，還有捕手納瓦茲（Carlos Narvaez）。

拉契曼本季生涯第3度入選明星賽，出賽67場，累積8轟、47打點，打擊率0.251，OPS+115，不過拉契曼最近有受傷，紅襪仍決定進場買下他。紅襪總管布瑞斯洛解釋，為何願意送出豪華的包裹，完成這筆重磅交易，「他是證明過自己的球星。過去幾年，我們多次與他交手，捕手也是我們認為有機會透過補強並改善球隊未來的位置。」

「在尋求升級陣容時，這對我們來說是一個機會。拉契曼能在攻守兩端帶來影響力。他是頂級防守者，又是左右開弓打者，非常適合我們的主場。他不容易被三振，能選到保送壘，也有具破壞力的擊球能力。」布瑞斯洛說。

除了內野手米德和捕手拉契曼之外，還用游擊手邁爾（Marcelo Mayer），換回巨人隊牛棚左投米勒（Erik Miller）與小聯盟外野手古提耶雷茲（Carlos Gutierrez）。紅襪還送出小聯盟右投尤伯斯汀（Tyler Uberstine），換來勇士隊右打外野手懷特（Eli White）。