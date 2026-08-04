MLB／宇宙道奇再向皇家換來明星左投！賭布比克傷癒後重返巔峰

大聯盟季中交易在台灣時間今天（4日）清晨6點截止，洛杉磯道奇持續發動補強，根據美媒報導，道奇與堪薩斯皇家完成交易，換來目前仍在傷兵名單中的，左投布比克（Kris Bubic）並送出25歲右投杜蘭（Carlos Duran）。雖然布比克短期內仍無法回到大聯盟，但道奇看好他傷癒後的潛力，希望為球隊季後賽再添一名可靠先發。

28歲的布比克本季先發9場，繳出3勝2敗、防禦率4.11的成績，共投50.1局送出51次三振、WHIP值1.23。不過他自5月中旬先發對芝加哥白襪後就因為手肘不適退出輪值，後續復健期間又出現左肩痠痛，傷勢反覆，至今仍列在60天傷兵名單。

布比克日前才重新展開傳接球訓練，目前僅完成短距離傳球，距離重返大聯盟仍有一段路要走。接下來他還需逐步增加傳球距離、進行牛棚投球、實戰面對打者及復健賽，才能評估是否具備回歸大聯盟的條件。

而道奇願意提前布局，看中的正是布比克健康時展現的先發實力，自2020年登上大聯盟以來，他累計出賽126場，其中89場擔任先發，生涯投522局送出495次三振，防禦率4.14，具備穩定吃局數與製造三振的能力。尤其2025年堪稱布比克生涯代表作，不僅首度入選明星賽，更在20場先發中繳出2.55防禦率，116.1局投出116次三振，展現前段輪值等級的壓制力，只可惜球季後段因傷提前報銷。

皇家則在這筆交易中獲得25歲右投杜蘭，他過去只有1場大聯盟出賽經驗，本季效力道奇3A，37場出賽繳出3.38防禦率。