MLB／自願回防右外野助費城人搶下阿拉斯 哈波：願為球隊增加贏球率

為了衝擊世界大賽冠軍，費城人當家巨星哈波（Bryce Harper）展現領袖格調，日前他才公開向高層喊話「團隊需要補強」，在交易截止日前夕，更主動向總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）提議重返右外野，順利促成球團向巨人隊交易來三度打擊王阿拉斯（Luis Arraez），為陣容調度打開解套關鍵。

費城人明星賽後一度面臨9戰8敗陰霾，團隊上壘率更是全聯盟倒數第二，為解決打線連貫性不足的痛點，阿拉斯的加入無疑是一劑強心針，隨著這名職棒生涯僅吞下236次三振的高擊球率「安打製造機」進駐二壘，費城人防守陣容也迎來大風吹，包括前年歷經韌帶置換手術後改守一壘的哈波，相隔多時重回熟悉的外野防區。

「只要能增加贏球機會，我願意為這支球隊做任何事。」現年33歲的哈波受訪時坦言，雖然重回外野需要針對手臂保養與腿部負擔進行調整，但自己目前感覺非常健康強壯，「其實我客場去邁阿密時就帶上了外野手套，隨時做好準備。」

費城人代總教練馬丁利（Don Mattingly）證實這項調動完全出自哈波主動提議，隊友史托特（Bryson Stott）也直言，「我們這名兩屆MVP超級巨星願意為了球隊主動換位置，這意義非同小可。」

除了重磅引進阿拉斯外，費城人亦透過交易補進左投瑞利（Brooks Raley）等牛棚戰力，展現衝擊季後賽的強烈企圖心，在哈波帶頭犧牲個人習慣防區的示範下，費城人已準備好發起強勢反攻。