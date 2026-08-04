MLB／不願用頂級新秀換史庫柏、拉契曼 洋基總管曝內幕：開價很高

洋基隊今年交易截止日前的操作令球迷大失所望，只得到內野手賈西亞（Luis Garcia Jr.）與外野手拉莫斯（Heliot Ramos）。洋基總管「現金人」凱許曼（Brian Cashman）今天受訪時說明苦衷。

交易市場最大咖投手史庫柏（Tarik Skubal）被交易至道奇隊，捕手拉契曼（Adley Rutschman）被世仇紅襪隊拿下，對於缺乏捕手強度的洋基格外諷刺。

凱許曼受訪時透露，洋基曾多次與老虎隊討論交易史庫柏，也有和金鶯隊談過拉契曼，「我們確實努力很長一段時間，但要找到雙方都合適的交易案，向來不是容易的事。

有消息指出，老虎希望洋基拿出百大新秀第20名的游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）來換史庫柏，但洋基不願意，凱許曼說：「我們和老虎談過，他們開出的價格很高，老實說，我們無法讓他們降低成可行的條件，同時他們也傳達，即使接受那些條件，也未必會成為最後勝出的報價。」

凱許曼強調老虎的要價很高，「那是非常明確的要求，涉及特定球員，甚至不只1人。即使史庫柏是一名非常出色的投手，我們也不願用那些球員加入交易。例行賽只剩2個月，之後還有季後賽，這讓我們更難接受對方的要價。」

捕手拉契曼（Adley Rutschman）被金鶯隊交易制紅襪隊。 法新社

洋基主戰捕手威爾斯（Austin Wells）本季狀態低迷，今天賽前OPS值僅0.537，結果拉契曼卻被世仇紅襪奪走，當被問到距離拿下拉契曼有多接近時，凱許曼表示，洋基徹底研究捕手市場，但選擇非常有限，「我們確實相信陣中的捕手具備水準，但球隊整體進攻表現都很掙扎，不只是捕手位置，因此我們當然會到這個市場尋找補強。我們也和金鶯進行過很多次討論，但無法滿足他們的要價，最後他們選擇與其他球隊完成交易。」

凱許曼也指出，威爾斯最近1個月打擊狀況復甦，「威爾斯非常有天分，也很了解如何引導我們的投手群，打擊也有很大潛力，希望他開始把這些能力發揮出來。」另外，凱許曼還提到，洋基目前不打算讓萊斯（Ben Rice）蹲捕，他只是緊急備用人選。

不過凱許曼的說法可能無法說服洋基球迷，除了拉契曼之外，傑佛斯（Ryan Jeffers）、史蒂文森（Tyler Stephenson）和希克斯（Liam Hicks）都是洋基潛在交易人選，最終都沒有成功拿下。