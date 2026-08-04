MLB／經典賽日本冠軍外野手努特巴爾轉戰響尾蛇 紅雀換回3名選手

大聯盟交易截止日前，各隊持續補強戰力，響尾蛇隊再添外野火力，向紅雀隊交易來曾助日本奪得2023年世界棒球經典賽冠軍的日裔外野手努特巴爾（Lars Nootbaar），補足了球隊所需的左打戰力。

內野外野皆積極補強的響尾蛇，在交易截止日前再出手，根據《ESPN》報導，球隊向紅雀換來28歲外野手努特巴爾，送出的籌碼包括農場排名第5的右投伊根（Daniel Eagen）、排名第26的右投桑塔納（Sandro Santana），以及1名待公布球員。

努特巴爾休賽季接受雙腳腳跟手術，直到6月才迎來本季初登場，至今出賽48場，繳出.234打擊率、3發全壘打、8支二壘安打、16分打點，OPS0.688。雖然整體攻擊數據不算突出，但他本季已選到24次四壞保送，生涯上壘率.347，以優異選球能力、守備彈性及左打優勢受到各隊青睞。

交易前最後7場比賽，努特巴爾也逐漸找回手感，累積5支安打、包含2支二壘安打。響尾蛇看中的不只是他目前的即戰力，更希望他能在健康狀態下重現2023、2024年連兩季14轟的長打火力。而且努特巴爾的合約將延續到2027年賽季，他也有望成為響尾蛇隊外野的重要拼圖。

28歲的努特巴爾大聯盟生涯前6個球季皆效力紅雀，累積575場出賽，留下.241打擊率的成績，並有61轟、210分打點和92支二壘安打。2023年WBC，他因為代表日本隊奪冠而聲名大噪，不過今年因傷勢影響，未能再度披上武士隊戰袍。