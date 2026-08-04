MLB／台美混血重砲「龍仔」被交易至馬林魚 小熊送2新秀換28歲左投

大聯盟交易在台灣時間今天（4日）清晨6點截止，各隊持續積極補強戰力，小熊隊也完成一筆投手換新秀交易，將農場排名第10的台美混血重砲「龍仔」龍恩（Jonathon Long）和右投貝克（Jace Beck）送往馬林魚隊，換回28歲左投賈瑞特（Braxton Garrett）。

小熊付出兩名農場潛力新秀作為代價，其中最受台灣球迷關注的莫過於擁有台美混血背景、原本預計代表中華隊出征2026年世界棒球經典賽的強打龍恩。本季他效力3A出賽99場，打擊率0.283、12發全壘打、62分打點和OPS值0.819 ，有30支二壘安打，長打能力在小熊農場名列前茅，目前也是球隊農場第10號新秀，並在大聯盟官網一壘手新秀排名高居第7。

另一位交易籌碼則是身高206公分的26歲右投貝克，本季他橫跨2A、3A共出賽25場、9場先發，主投74.2局狂飆116次三振，三振率高達35％，是小熊隊農場最具壓制力的投手之一，排名隊內第28名。

小熊換回的賈瑞特曾是2016年選秀首輪第7順位指名的左投，雖然2025年因接受TJ手術整季報銷，但今年復出後逐步找回身手。他曾於5月重返大聯盟，雖僅先發2場、防禦率14.54，但在3A表現相當穩定，16場出賽、15場先發繳出4勝4敗、防禦率2.90的成績，77.2局投球送出83次三振。

由於賈瑞特仍在球隊合約控制期內，可一路效力到2029年球季，小熊看中的正是他的先發經驗、左投優勢及控球能力，期待他能成為未來幾年輪值的重要戰力，因此決定送出投、打兩名高潛力新秀完成這筆交易。

另一方面，馬林魚也持續調整陣容，隨後再將捕手希克斯（Liam Hicks）交易到光芒隊，換回內野手泰勒（Brayden Taylor）、右投基斯汀（Jacob Kisting）及游擊手桑塔納（Adrian Santana）3名潛力新秀。