MLB／小熊交易高斯曼強化先發 押寶35歲老將10月大賽經驗

芝加哥小熊向多倫多藍鳥交易來35歲老將先發投手高斯曼（Kevin Gausman），為輪值增加季後賽經驗。藍鳥則在交易中拿到2名新秀，分別是外野手貝特曼（Brett Bateman）與內野手蘇西森（Ty Southisene）。

高斯曼本季並非處於生涯最佳狀態，但過去5年，他其實一直是大聯盟最穩定的先發投手之一。

自2022年加入藍鳥以來，聯盟只有希斯（Dylan Cease）與惠勒（Zack Wheeler）的三振數多於高斯曼。他在2026年以前曾連續5季防禦率低於3.90，且每季至少先發31場，是兼具耐投度與壓制力的輪值主力。

高斯曼主要依靠速球與指叉球組合，再搭配偶爾使用的滑球。他的控球一向穩定，很少送出保送，也具備足以在季後賽發揮的三振能力。2025年藍鳥季後賽期間，高斯曼6場出賽繳出2.93防禦率，表現相當優質。

小熊今年夏天補強重點一直放在投手戰力，而高斯曼正是他們看中的經驗型人選。小熊相信，這名老將油箱裡仍有不少能量。巔峰時期的高斯曼曾獲得塞揚獎票選支持，蔚為聯盟頂級投手之一。不過本季他在表現不如預期的藍鳥陣中，防禦率飆升至4.38，成績確實不如過去亮眼。

然而，小熊方面認定，倘若不只看防禦率，高斯曼仍有許多值得期待之處。他已不是2020年至2023年間三振率高達29.8%的巔峰版本，否則小熊要得到他，付出的代價勢必遠高於貝特曼與蘇西森。這2人都是具一定品質的新秀，但小熊農場有充足野手深度，因此選擇用這項優勢換來季後賽衝刺所需的穩定戰力。

小熊評估，高斯曼本季的底層數據其實與2024、2025年相近。那2季他合計投371局，防禦率3.71，三振率22.9%，保送率6.9%；本季他的三振率為23.5%，保送率6.7%，依舊維持四縫線速球、滑球與指叉球的3球種搭配。球速也沒有明顯下滑，被擊球數據同樣不算危險。

更重要的是，高斯曼去年10月已證明自己能在大場面中提升表現。小熊球團總裁霍耶（Jed Hoyer）曾記得球隊2017年錯過韋蘭德（Justin Verlander）的教訓，後來在2018年相信漢默斯（Cole Hamels）能於芝加哥找回最佳狀態。如今交易高斯曼，也是一場押注老將能在季後賽競爭環境中回到應有水準的操作。

小熊先發投手群本季整體防禦率4.25，但自6月1日以來防禦率3.71，排名大聯盟第5；自7月1日以來防禦率更降至3.38，排名全聯盟第2。

目前小熊輪值包括波伊德（Matthew Boyd）、今永昇太（Shota Imanaga）、彼得森（David Peterson）、阿薩德（Javier Assad）與瑞亞（Colin Rea）。

高斯曼加入後，瑞亞或阿薩德可能會被移往牛棚，讓小熊在先發與後援配置上有更多彈性。此外，卡布瑞拉（Edward Cabrera）本周將進行第2場復健賽，預計8月中回到大聯盟，也讓小熊投手深度持續提升。