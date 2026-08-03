MLB／42歲薛則第4次交易再拚冠軍？藍鳥教頭：24小時內見分曉

藍鳥隊今天送出主力先發投手高斯曼（Kevin Gausman），和小熊隊完成1換2交易案，3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer）也會轉隊嗎？藍鳥總教練史奈德（John Schneider）說：「24小時內見分曉。」

薛則今天在主場登板對決紅雀隊，先發6局被揮出4支安打、失1分，優質表現無關勝敗，本季8場先發投出1勝4敗、防禦率7.92；藍鳥終場1：5落敗，戰績掉到52勝60敗，美聯東區排名墊底，已從美聯衛冕軍變成賣家。

大聯盟交易大限明天到期，本季在藍鳥吃下最多局數（127.1局）的高斯曼確定離隊，全隊結束對紅雀3連戰，準備飛往休士頓前，史奈德說：「據我所知，大家都準備登機了，接下來會發生什麼事，是否出現變動，我們在24小時內就會見分曉。」

薛則生涯19年出賽491場（482場先發），投出222勝121敗、防禦率3.26，這位42歲老將2019、2023年分別在國民、遊騎兵隊奪下世界大賽冠軍；藍鳥官網指出，薛則生涯已被交易過3次，若有急需投手戰力的球隊，甚至處於季後賽邊緣、和他有交情的隊伍，是否會迎來第4次交易？

薛則說：「那是總經理艾金斯（Ross Atkins）需要操心的事，包括隊即將發生的各種變動，他恐怕要一直打電話忙到凌晨6點，誰知道接下來會發生什麼事。」

官網指出，並非每筆交易都必須是重磅，就算薛則今天表現出色，藍鳥透過交易恐怕也很難換回排名前30的新秀，不如考慮現金補償等條件，把他送往心儀的球隊，生涯末期再拚一次冠軍。

薛則生涯累積奪三振3512次，只差強森（Walter Johnson）3K，已經逼近史上三振榜前10傑，他說：「這確實意義非凡，能躋身前10名是重大里程碑，若能達成成就是很酷的事。」