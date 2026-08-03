MLB／史庫柏、大谷聯手登板先發？官網分析西恩可能被擠掉

大聯盟交易大限將在明天到期，道奇隊如願簽下兩屆塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal），挑戰世界大賽3連霸增加本錢；官網特別提到，史庫柏加盟後，就算大谷翔平重返投手丘的過程出現意外狀況，球團更容易解決投手群問題。

大谷最近登板是7月4日對決教士隊，先發6局失3分無關勝敗，本季戰績8勝2敗、防禦率1.79；官網指出，大谷預定本周恢復傳接球訓練，只要不再出現問題，應有足夠時間逐步找回狀況，在球季結束前重返先發投手行列。

史庫柏後天將在芝加哥登板先發對決小熊隊，官網分析他進入先發輪值，加上史奈爾（Blake Snell）預定下周脫離傷兵名單，有望恢復6名先發投手；若在大谷回歸前決定維持5人先發，將面臨一些抉擇，西恩（Emmet Sheehan）可能會被擠出輪值名單。

西恩。 法新社

西恩今天對紅襪隊先發2.2局失5分，道奇終場4：8落敗，本季第2次在系列賽遭對手清盤；西恩吞敗後掉到4勝8敗、防禦率5.29，儘管整季表現起伏不定，但因教練團沒有更好的替代方案，他得以一直保住先發地位。

道奇在國聯西區排名穩居第1，官網指出，現在構思季後賽名單還太早，如果全員健康（或接近全員健康）進入10月，先發投手有了史庫柏，像葛拉斯諾（Tyler Glasnow）這樣的投手就可能進入牛棚待命，無論例行賽角色如何，球團計畫將最好的14名投手（包括大谷）納入季後賽名單。