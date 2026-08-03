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MLB／史庫柏報到第1天目睹尷尬場面 道奇本季第2次系列賽遭橫掃
老虎隊昨天把王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）交易到道奇隊，這位兩屆塞揚獎強投今天在道奇球場正式報到，和新隊友一一打招呼，卻也目睹道奇本季第2次系列賽遭橫掃，他穿上新的29號球衣，後天將在芝加哥登板先發對決小熊隊。
史庫柏生涯7年效力老虎投出61勝42敗、防禦率3.04，前年18勝、防禦率2.39、奪三振228次奪下美聯三冠王，前年、去年都獲選塞揚獎。
西恩（Emmet Sheehan）今天先發2.2局失5分，讓道奇陷入苦戰，終場以4：8落敗；這是道奇繼7月11日到13日3連戰遭響尾蛇隊狠狠修理後，又在系列賽遭對手清盤；洛杉磯時報指出，道奇不到1個月的時間，第2次在主場遭遇尷尬系列賽。
西恩首局就失兩分，3局上被拉菲拉（Ceddanne Rafaela）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、吉田正尚接連轟出陽春砲種下敗因，本季戰績掉到4勝8敗，坦言執行力很差，無法把球投到想要的位置。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts） 說：「西恩完全沒有進入狀況，對手揮棒顯得游刃有餘，而且極具侵略性，如果無法避免挨轟，想要贏球就很難了，紅襪表現確實贏過我們。」紅襪這次3連戰攻下20分、失10分，最近32場比賽狂贏27勝，美聯外卡排名升至第2。
道奇今天在社群媒體發布史庫柏報到影片，比賽期間和新隊友、教練親切交談，羅伯茲說：「今年情況有些不同，我們的目標非史庫柏不可。」
道奇挑戰世界大賽3連霸，「終結者」狄亞茲（Edwin Diaz）熱情歡迎史庫柏，他說：「球隊愈來愈強，我們得到頂尖投手，絕對是一大助力。」
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