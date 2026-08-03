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MiLB／鄧愷威3A中繼連抓5個出局數 投1.2局3K無失分

中央社／ 記者謝靜雯台北3日電
鄧愷威。 路透社
鄧愷威。 路透社

美國職棒休士頓太空人隊投手鄧愷威今天在小聯盟3A中繼登板，連抓5個出局數，投1.2局有3次三振、無失分，最快球速150公里；太空人隊終場以4比3擊敗洛杉磯天使隊。

27歲台灣投手鄧愷威7月27日被下放小聯盟3A，今天賽前2場在3A的後援出賽，共投1.2局失掉1分。太空人隊3A今天與天使隊3A交手，兩隊5局打完太空人隊2比3落後。

6局上天使隊首名打者敲出二壘打，靠著滾地球推進上三壘，1人出局、三壘有人局面，太空人隊換上投手鄧愷威中繼登板，連飆2次三振、凍結對手攻勢。

鄧愷威7局上續投，讓前兩名打者都敲出中外野方向飛球出局，接著三振抓下第3個出局數、完成投球任務。

太空人隊直到9局下再有攻勢，靠著接連安打、犧牲觸擊、故意四壞保送，滿壘局面蔡斯（MattThaiss）再見安，一棒送回2分，逆轉搶勝。

鄧愷威今天總計用23球投1.2局，沒被敲出安打，投出3次三振、無失分，最快球速150公里，球隊搶勝，鄧愷威無關勝敗，賽後防禦率2.70。

鄧愷威 洛杉磯 天使

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