MLB／道奇本季確定遭紅襪清盤 拉菲拉、吉田正尚開轟定江山

紅襪隊氣勢驚人，道奇隊在主場怎麼擋都擋不住，先發投手西恩（Emmet Sheehan）今天只投2.2局失5分退場，讓道奇陷入苦戰，終場以4：8落敗，3連戰遭清盤。

西恩首局就失兩分，儘管道奇2局下追回3分，但他3局上挨3轟再失3分，讓紅襪二度領先，一路維持優勢到比賽結束，西恩吞敗後掉到4勝8敗；紅襪本季對道奇唯一系列賽3戰全勝，最近衝出5連勝，戰績60勝51敗在美聯東區仍居第3、外卡第2，離洋基隊只有2.5場勝差。

紅襪日本好手吉田正尚首局安打，攻下全場第1分，3局上拉菲拉（Ceddanne Rafaela）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、吉田都轟出陽春砲，6局上杜蘭（Jarren Duran）也貢獻陽春砲，長打砲火讓道奇投手群吃足苦頭。

拉菲拉在這次3連戰天天開轟，一共出現4支全壘打、攻下5分打點，包括昨天對山本由伸雙響砲，系列賽14次打數7支安打，成為道奇最頭痛的人物。

紅襪先發投手班奈特（Jake Bennett）投5.2局失3分，奪下本季第7勝，紅襪在明星賽後17場比賽打出14勝3敗，期間締造15連勝紀錄，今天讓道奇在主場吞下3連敗，挑戰本季第70勝一再失利。

大谷翔平今天3打數1安打，三振、保送各兩次，本季打擊率2成92、全壘打24支、打點67分。