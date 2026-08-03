快訊

美日聯手拉抬日圓！兌台幣漲近5% 專家曝最佳換匯時機

桌球／找到了！「學姊」鄭怡靜尋回行李 感謝網友幫忙

母親病逝昔日家醜再掀！侯炳瑩認封鎖哥哥侯冠群 兩度抗癌近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇本季確定遭紅襪清盤 拉菲拉、吉田正尚開轟定江山

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
拉菲拉3連戰天天開轟，揮出4支全壘打，成了紅襪橫掃道奇關鍵。 美聯社
拉菲拉3連戰天天開轟，揮出4支全壘打，成了紅襪橫掃道奇關鍵。 美聯社

紅襪隊氣勢驚人，道奇隊在主場怎麼擋都擋不住，先發投手西恩（Emmet Sheehan）今天只投2.2局失5分退場，讓道奇陷入苦戰，終場以4：8落敗，3連戰遭清盤。

西恩首局就失兩分，儘管道奇2局下追回3分，但他3局上挨3轟再失3分，讓紅襪二度領先，一路維持優勢到比賽結束，西恩吞敗後掉到4勝8敗；紅襪本季對道奇唯一系列賽3戰全勝，最近衝出5連勝，戰績60勝51敗在美聯東區仍居第3、外卡第2，離洋基隊只有2.5場勝差。

紅襪日本好手吉田正尚首局安打，攻下全場第1分，3局上拉菲拉（Ceddanne Rafaela）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、吉田都轟出陽春砲，6局上杜蘭（Jarren Duran）也貢獻陽春砲，長打砲火讓道奇投手群吃足苦頭。

拉菲拉在這次3連戰天天開轟，一共出現4支全壘打、攻下5分打點，包括昨天對山本由伸雙響砲，系列賽14次打數7支安打，成為道奇最頭痛的人物。

紅襪先發投手班奈特（Jake Bennett）投5.2局失3分，奪下本季第7勝，紅襪在明星賽後17場比賽打出14勝3敗，期間締造15連勝紀錄，今天讓道奇在主場吞下3連敗，挑戰本季第70勝一再失利。

大谷翔平今天3打數1安打，三振、保送各兩次，本季打擊率2成92、全壘打24支、打點67分。

吉田正尚 道奇 紅襪

延伸閱讀

MLB／手套加大真的有用！佐佐木朗希近18局僅掉3分 勇奪2連勝

MLB／大谷翔平重返先發敲超前2分砲！擊球初速180公里怪力轟

MLB／今永昇太6.2局挨2轟苦等不到火力 小熊慘遭洋基完封

中職／「勝投怪盜」張奕挨滿貫砲後發動技能 董子恩助悍將終止4連敗

相關新聞

MLB／李灝宇貢獻1安1打點 老虎離外卡只有2.5場勝差

旅美好手李灝宇今天重返先發，對運動家隊之戰5次打數揮出1支安打、攻下1分打點，老虎終場以11：0大勝，不但完成客場3連戰橫掃，而且整季對戰運動家6戰全勝。

MLB／洋基4換1補進國民重砲 賈西亞形容心情悲喜交加

大聯盟交易大限將在明天到期，洋基隊挖角國民隊重砲賈西亞（Luis Garcia Jr.），送出4名右投做為交易條件，官網指出洋基增添一名急需的左打，提升進攻火力。

MLB／道奇本季確定遭紅襪清盤 拉菲拉、吉田正尚開轟定江山

紅襪隊氣勢驚人，道奇隊在主場怎麼擋都擋不住，先發投手西恩（Emmet Sheehan）今天只投2.2局失5分退場，讓道奇陷入苦戰，終場以4：8落敗，3連戰遭清盤。

MLB／無緣幫老虎爭冠就要告別 史庫柏哽咽：非原本計畫

美國職棒大聯盟MLB強投史庫柏今天清晨談到自己即將從底特律老虎轉戰洛杉磯道奇時強忍著淚水。一直希望為底特律拿下世界大賽冠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。