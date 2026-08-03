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MLB／洋基4換1補進國民重砲 賈西亞形容心情悲喜交加

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊挖角國民隊重砲賈西亞。 法新社
洋基隊挖角國民隊重砲賈西亞。 法新社

大聯盟交易大限將在明天到期，洋基隊挖角國民隊重砲賈西亞（Luis Garcia Jr.），送出4名右投做為交易條件，官網指出洋基增添一名急需的左打，提升進攻火力。

賈西亞效力國民7季合計81轟、345分打點，今年23轟、76分打點已是單季最佳紀錄，洋基送出4名潛力股克魯茲（Yovanny Cruz）、柏德（Jake Bird）、格拉波（Ben Grable）、塞伯特（Jack Cebert）。

「這是一種悲喜交加的感覺。」賈西亞2020年登上國民大聯盟，談到離開這支待了7季的球隊，他說：「職業生涯即將開啟新的篇章，現在心情可用五味雜陳來形容。」

洋基今天在客場以2：1擊敗小熊隊，先發投手柯爾（Gerrit Cole）投5.2局失1分，奪下本季第5勝；洋基在美聯東區排名仍居第2，落後光芒隊2.5場勝差，外卡排名穩居第1，但賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）、史丹頓（Giancarlo Stanton）目前都在傷兵名單，球團期待賈西亞能為陷入低潮的打線注入急需的活力。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）盛讚這筆交易，他說：「賈西亞打擊火力驚人，確實很會打擊。」

布恩坦言球隊攻擊火力很長一段時間陷入低迷，他表示，賈西亞今年真正迎來蛻變，是國聯面對右投表現最出色的左打之一，非常適合在洋基球場發揮。

洋基 MLB 西亞

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