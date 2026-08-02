MLB／史庫柏忍淚告別老虎 轉戰道奇心情複雜：我很興奮但也很難受

薩特健康球場特殊的地理位置，意外成為史庫柏（Tarik Skubal）與底特律老虎告別的第一個線索。

比賽第2局結束後，史庫柏與同為先發投手的麥茲（Casey Mize）、韋蘭德（Justin Verlander）和弗列爾提（Jack Flaherty），一起從一壘側休息室走往位於中外野後方的球隊會所。之後比賽中，麥茲、韋蘭德與弗列爾提都回到休息室，唯獨史庫柏沒有再出現。

就在外界陸續報導史庫柏已被交易到洛杉磯道奇、老虎將換回3名新秀後，史庫柏談到當時情況時表示：「走回會所這件事很正常。我平常也會進去做一些事情，活動一下身體，接受一些治療。」

不過，當一通電話讓一切變得不再平常。史庫柏說：「我當時就想，『我知道這通電話是什麼。』而且我覺得那不是再回到場上的適當時機。」

到了第7局，ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，史庫柏將被交易到道奇，老虎則換回霍普（Zyhir Hope）、萊恩（River Ryan）與史密斯（Brady Smith）3名新秀。老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）表示，當時坐在老虎休息室後方的球迷，已經可以聽見他們在談論這筆交易。

辛奇說：「這件事開始自己形成一股小小的聲勢。很明顯，我想我們一直都在為這類事情可能發生做心理準備，或至少是類似事情。當它真的發生時，史庫柏不在休息室，所以當下有很多未知情況，而我們還在比賽中。其實沒有太多人討論，但弗列爾提、麥茲和韋蘭德都走回來了，大家都在問很多問題。」

史庫柏是連續2年拿下美聯塞揚獎的王牌，也是近年交易截止日前最受矚目的市場大咖球星。談到自己在老虎組織度過的9個球季，他一度強忍淚水。這段旅程從2018年選秀會開始，當時老虎在第9輪從西雅圖大學選進他，給了這名來自小學校的左投機會。

史庫柏告別效力長達9個球季的底特律。 美聯社

史庫柏說：「我非常感謝老虎為我做的一切。2018年選進我，給一個來自小學校的孩子機會，並提供我所有能使用的資源。所有東西一直都在我身邊，他們總是有答案，也總是替我準備好計畫。所以，是的，我覺得自己經歷了很多，也在生涯早期經歷很多失敗，但這支球團從未停止相信我。即使我可能不配，他們仍每5天把我送回場上。這是我永遠不會視為理所當然的事。」

其實圍繞史庫柏未來的討論，似乎已經延燒很長一段時間，而他最終在交易截止日前被送走的跡象也越來越明顯。

史庫柏本季透過薪資仲裁拿到破紀錄的3200萬美元年薪，當時老虎提出的金額是1900萬美元。之後老虎始終沒有認真推動與他完成長期續約協議。

老虎本季開局不佳，交易傳聞也越來越大。史庫柏一度接受手肘手術，移除投球手肘中的游離體，但很快復出並延續王牌宰制力。儘管老虎自6月起打出明顯好轉的內容，但戰績仍只有53勝58敗，落後美聯中區龍頭5.5場，只能短暫在競爭圈邊緣進出，始終無法真正站穩季後賽行列。

老虎球迷舉牌希望史庫柏不要走。 路透社

到了這個周末，情勢看起來已難以避免。為了在這名即將成為自由球員的王牌身上換回有價值資產，老虎必須找到願意付出代價的交易對象。

史庫柏說：「這真的很瘋狂。進入這個球季時，這並不是我原本計畫要做的事。但情況會改變，處境也會改變。」

就在7月23日，史庫柏才表示，自己的本意是繼續留在老虎。回顧底特律生涯時，他特別提到2場比賽，都是球季結束的第5戰敗仗。一次是2024年美聯分區系列賽輸給克里夫蘭守護者，另一次是2025年分區系列賽敗給西雅圖水手。

史庫柏說：「自從2024年第5戰失敗後，我就把那次失敗當成燃料，想為底特律這座城市帶來世界大賽冠軍。我真的是這麼想的。那整個休賽季，我從來沒有那麼有動力。結果後來又輸掉第5戰，那次失敗又激起更多動力，讓我想更深入挖掘自己，看看自己到底能變得多好。目標一直都是替這座城市，以及這個願意相信我的組織贏下世界大賽。」

2025年美聯分區系列賽第5戰，史庫柏面對水手繳出6局13三振的超狂表現。可惜老虎廝殺到15局還是不敵，黯然遭到淘汰。 美聯社

他接著指向老虎休息室，聲音開始哽咽，「這很難受。我愛那裡面的每一個人。他們有些是我最好的朋友。」

史庫柏停頓下來，用手抹過臉。當現場有人問起道奇時，他抬起頭、努力忍住眼淚，先說了一句：「抱歉。」接著沉默了13秒，時間彷彿格外漫長。

最後他才開口說：「是的，這很令人興奮。我很興奮。」

對史庫柏而言，轉戰道奇意味著加入一支世界大賽冠軍熱門球隊，也代表他將在爭冠舞台迎接棒球生涯的全新篇章。

但在告別陪伴自己從第9輪新秀成長為2屆塞揚王牌的老虎時，興奮之外，更多的是難以割捨的情感。