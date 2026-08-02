MLB／賺翻？道奇3農場新秀換塞揚史庫柏 韓媒：交易代價不算重

洛杉磯道奇再度在交易市場投下震撼彈，根據大聯盟官網報導，道奇已從底特律老虎換來左投王牌史庫柏（Tarik Skubal），這名連續2年拿下美聯塞揚獎的強投，將加入道奇原本就星光熠熠的先發輪值，協助球隊挑戰世界大賽3連霸。

史庫柏是現今大聯盟最具壓制力的左投之一，生涯累積153場出賽、投863.1局，繳出61勝42敗、防禦率3.04的成績。他在2024年與2025年連續拿下美聯塞揚獎，本季表現依舊穩定，16場先發投96.2局，戰績7勝5敗、防禦率2.79，仍維持王牌投手水準。

老虎之所以願意將史庫柏放上交易市場，主要是因為他本季結束後將取得自由球員資格，球團與他完成續約的現實難度逐漸升高。在各隊爭冠布局中，史庫柏被視為最可能改變世界大賽版圖的關鍵戰力，因此吸引不少球隊投入爭奪。外界原本認為，道奇本身戰力已相當完整，未必會是最積極追求者，但最終仍由洛杉磯勝出。

韓媒《OSEN》指出，相較史庫柏的身價和實力，道奇這波交易所付出的代價被認為沒有想像中那樣沉重。

根據報導，道奇送出的籌碼包括外野新秀霍普（Zyhir Hope）、右投新秀萊恩（River Ryan）與史密斯（Brady Smith）。以新秀排名來看，霍普是道奇隊內第5、大聯盟百大第25名新秀；萊恩則是隊內第7、大聯盟百大第68名新秀；史密斯則排名道奇隊內第17名。其中萊恩已經快滿28歲了。

道奇本季投手群雖然天賦驚人，但傷病變數始終存在。終結者迪亞茲（Edwin Díaz）剛從傷勢中回歸，先發投手史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也接近傷癒復出，不過大谷翔平目前的膝傷狀況仍是球隊必須評估的不確定因素。在這樣的背景下，補進史庫柏等同替季後賽輪值買下最高等級的保險。