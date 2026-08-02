MLB／貧窮才限制想像！道奇搶史庫柏組夢幻輪值 豪華稅猛飆1.8億美元

洛杉磯道奇在交易截止日前再度展現「霸道總裁級」補強大法，重磅網羅底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）後，原本已經星光熠熠的先發輪值再添一名連霸塞揚強投。

道奇如今不只擁有山本由伸、大谷翔平、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）等頂級戰力，若全員健康回歸，將組成足以威震全大聯盟的夢幻先發投手陣容。

史庫柏被視為今年交易市場最大咖投手之一，過去2季連續拿下美聯塞揚獎，只要身體狀況穩定，就是聯盟最具壓制力的王牌左投之一。道奇在輪值受到傷兵困擾之際出手補進他，目的相當明確，就是要讓球隊在季後賽短期決戰中擁有更強大的先發優勢，持續朝世界大賽3連霸邁進。

道奇今年雖然仍是大聯盟最具戰力的球隊之一，但先發投手群仍是存在不確定性。大谷翔平面臨膝傷問題，投手丘回歸時間仍需觀察；葛拉斯諾過去傷病史不少，史奈爾也因肘部問題缺陣，史東（Gavin Stone）同樣處於復原狀態。在這樣的背景下，補進史庫柏等於替輪值最前端買下最大保險。

若道奇能在季後賽排出史庫柏、山本由伸、大谷翔平、葛拉斯諾與史奈爾等人選，無論從名氣、實績或球威來看，幾乎都是其他球隊難以匹敵的豪華配置。更重要的是，史庫柏不只是例行賽強投，他過去也已有季後賽實績，具備在高張力比賽中扛起王牌任務的能力。

不過，道奇這種不斷堆疊巨星的操作，也讓薪資與豪華稅壓力再度成為焦點。若以史庫柏今年剩餘薪資大約950萬美元推算，根據目前預估，道奇2026年團隊薪資將達到4.3億美元（約新台幣140億元），若維持這樣的規模到季末，球團可能面臨高達1.8億美元（約新台幣58億元）的豪華稅帳單。

換句話說，道奇不只是在球員薪資上砸下重金，還得額外支付一筆足以媲美多支球隊團隊總薪資的豪華稅額度。但對這支志在建立當代王朝的球隊來說，只要能換來世界大賽冠軍，這樣的代價顯然仍在可接受範圍內。

近年道奇的補強策略非常清楚，就是不讓財務門檻限制爭冠窗口。從大谷翔平、山本由伸，到史奈爾、葛拉斯諾，再到如今的史庫柏，道奇用近乎壓倒性的資源優勢，把最頂尖人才集中到洛杉磯，也讓其他競爭者感受到巨大壓力。

史庫柏加盟後，道奇補強不只是補洞，更像是宣示。他們不滿足於「已經很強」，而是要在每個可能短板上繼續加碼。接下來真正的挑戰，將是如何讓這套昂貴且豪華的投手陣容保持健康，並在10月季後賽發揮最大威力。