MLB／道奇休息室因史庫柏交易炸鍋 山本由伸：消息確定後還是很驚訝

洛杉磯時間晚間8點31分，剛吞下2連敗、氣氛原本略顯沉悶的道奇休息室，突然因一則重磅消息瞬間沸騰。

美國多家媒體同時報導，交易市場最大焦點、底特律老虎2屆塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）將轉戰洛杉磯道奇，讓現場氣氛立刻從安靜變成混亂。「真的假的……」、「弗里德曼太猛了吧。」消息傳出後，就連現場媒體之間也忍不住發出驚呼。

這筆震撼交易讓道奇休息室一度陷入騷動，尤其最初外界一度認為，右投希恩（Emmet Sheehan）可能會成為交易籌碼之一，因此當他準備離開球場時，美國媒體立刻追上前，希望搶到他的第一時間反應。

不過，隨著社群平台X上的最新消息不斷跳出，情勢很快出現變化。陸續有消息指出，希恩並不在交易包裹內，道奇送出的籌碼是萊恩（River Ryan）、霍普（Zhyir Hope）與史密斯（Brady Smith）3名農場新秀。

對預定在明天對紅襪先發的希恩來說，這無疑是相當吵雜又戲劇化的登板前夜。雖然道奇一次送出多名被視為未來戰力的年輕潛力股，但能換來連續2年拿下塞揚獎的「虎王」史庫柏，仍讓整個球團與外界感受到巨大衝擊。

而史庫柏加盟的消息，同樣立刻成為道奇球員受訪時的焦點。就在交易速報出現約4分鐘後，山本由伸接受媒體圍訪，問題自然也圍繞這筆交易展開。

一開始，媒體提問還是以「據報導，道奇交易得到史庫柏……」這樣的語氣切入，但隨著更多即時消息接連傳出，問題口吻逐漸變成「史庫柏加盟道奇已經確定……」，彷彿這筆交易已成既定事實。面對這項突如其來的補強，山本由伸也難掩驚訝。

山本由伸表示：「我真的非常驚訝。之前有看到一些可能會來的新聞或相關消息，但當真的決定下來時，還是非常驚訝。」

這應該也是山本由伸最直接的真實反應。對道奇而言，史庫柏是市場上最具份量的先發投手之一，過去2年連續拿下塞揚獎，若正式加入輪值，將讓道奇投手群戰力再度升級。對原本就具備爭冠實力的衛冕軍來說，這筆操作也展現球團在交易市場上的強烈企圖心。

道奇捕手拉辛（Dalton Rushing）被問到相關消息時，則相對冷靜地說：「再看看、再看看……」彷彿試圖壓抑現場不斷升高的興奮情緒。

對道奇來說，這原本是吞下2連敗後的低氣壓夜晚，卻因史庫柏交易消息瞬間變成難忘長夜。

從休息室內外的驚呼、媒體追逐希恩，到山本由伸公開表達震驚，這筆重磅交易不只改變了道奇輪值，也在第一時間震撼整個洛杉磯。