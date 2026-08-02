MLB／水手選擇「費仔」未拉百大新秀原因曝光 仍面臨指定讓渡風險

西雅圖水手今天賽前緊急進行陣容異動，將左前臂傷勢惡化的主力外野手瑞利（Luke Raley）放進10天傷兵名單，但沒有拉農場頂尖新秀上大聯盟，反而選擇3A近況火燙的台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），外媒也點出其中原因。

目前水手3A陣中還有21歲百大新秀阿洛尤（Michael Arroyo）等待升上大聯盟，他在新秀榜排名第40名，打擊表現相當亮眼。

不過《西雅圖時報》水手隨隊記者迪維許（Ryan Divish）分析，水手這次選擇費爾柴德，而非阿洛尤，主因在於守備位置需求。費爾柴德能鎮守3個外野防區，但阿洛尤目前仍以二壘為主，左外野守備評價也偏低，現階段並不適合直接補進大聯盟外野輪替。

費爾柴德是2017年選秀會第2輪被紅人選中的外野手，生涯先後效力響尾蛇、水手、巨人、紅人、勇士與守護者。大聯盟累積出賽291場，打擊率.221，敲出18支全壘打、69分打點，另有27次盜壘成功。

不過，費爾柴德這次重返大聯盟後，位置仍未必穩固。由於他是以小聯盟合約加盟水手，對球團而言名單操作彈性較高。

隨著交易大限接近，水手預計還會有其他陣容異動，明星工具人唐納文（Brendan Donovan）也可能近期回歸，屆時費爾柴德仍有可能再度面臨被指定讓渡的風險。

即便如此，費爾柴德能在遭守護者釋出後選擇留在美職體系，並靠3A表現重新打回大聯盟，仍是一次重要轉機。

對這名深受台灣球迷關注的台美混血好手來說，接下來每一次上場機會，都可能成為他繼續留在大聯盟舞台的關鍵。